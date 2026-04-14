Kiista Hormuzinsalmesta: Ranska ja Britannia astuivat esiin

Ranska ja Britannia isännöivät perjantaina videokokousta, jossa on tarkoitus suunnitella vapaan merenkulun takaamista Hormuzinsalmessa. Asiasta kertoo Ranskan presidentinkanslia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Keskusteluja käydään sellaisten maiden kanssa, jotka ovat valmiita osallistumaan operaatioon. Ranskan mukaan operaatio on täysin puolustuksellinen.

Kokousta johtavat Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Britannian pääministeri Keir Starmer yhdessä.

Starmerin kanslian tiedottajan mukaan tarkoituksena on keskustella suunnitelmasta, jolla turvataan kansainvälinen merenkulku Lähi-idän sodan päätyttyä.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomi käsittelee asiaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdossa ja sen jälkeen tehdään päätöksiä.

Hän sanoi toimittajille eduskunnassa tiistaina, että Suomi on valmis olemaan mukana keskusteluissa, joissa on kyse Hormuzinsalmen kauppaliikenteen ja vapaan liikenteen turvaamisesta.

Orpon mukaan Suomi harkitsee muun muassa sitä, onko olemassa sopivia tehtäviä, joilla Suomi voisi tukea kansainvälistä ponnistelua.

Hormuzinsalmen meriliikenne on ollut lähes täysin seisahduksissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat hyökkäyksensä Iraniin helmikuun lopussa.

IRANIN ja Yhdysvaltojen neuvottelujen kariuduttua Pakistanissa viikonloppuna Yhdysvaltain asevoimat aloitti Iranin satamien saarron. Saarto alkoi maanantaina illalla Suomen aikaa, ja sen tarkoituksena on estää Iraniin liittyvien alusten läpikulku Hormuzinsalmelta.

- Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta diplomaattisin keinoin voidaan löytää vahva ja kestävä ratkaisu Lähi-idän konfliktiin, Macron kirjoitti viestipalvelu X:ssä maanantaina.

Yhdysvallat ja Iran voisivat olla halukkaita aloittamaan Pakistanissa uuden neuvottelukierroksen myöhemmin tällä viikolla tai ainakin ennen kaksiviikkoisen aselevon umpeutumista ensi viikon keskiviikkona. Asiasta kertoivat uutistoimistot Reuters ja Bloomberg lähteisiinsä nojaten.

TIISTAIAAMUNA Suomen aikaa ainakin kaksi Iranin varjolaivaston tankkeria oli päässyt kulkemaan Hormuzinsalmen läpi Yhdysvaltojen saarrosta huolimatta.

Asiasta uutisoivat ainakin uutistoimisto Reuters sekä yhdysvaltalaiskanava CNN.

Meriliikennettä seuraavan Marinetraffic-sivuston mukaan Rich Starry -niminen kiinalaistankkeri kulki tänä aamuna Omanin edustalla. Reutersin mukaan tankkeri ja sen omistava yhtiö joutuivat Yhdysvaltojen pakotelistalle Iranin kanssa työskentelystä.

Kiina on tärkeä Iranin liittolainen, ja mailla on myös sotilaallisia sopimuksia. Iran myös myy 80 prosenttia öljystään Kiinalle.

CNN:n mukaan maanantain puolella salmesta olisi kulkenut myös Iranin varjolaivastoon kuuluva Elpis-niminen alus. Marinetraffic-sivuston mukaan alus kulkee Komorien lipun alla.

YHDYSVALLAT teki selväksi ehtonsa sodan lopettamiseksi neuvotteluissa Iranin kanssa, Yhdysvaltain valtuuskuntaa johtanut varapresidentti J. D. Vance sanoi uutiskanava Fox Newsille maanantai-iltana Suomen aikaa.

Vancen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, ettei maa aio joustaa ainakaan kahdessa asiassa. Yhdysvallat haluaa Vancen mukaan kontrolloida Iranin rikastettua uraania ja varmistaa, ettei Iran kehitä ydinasetta tulevaisuudessa.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi on puolestaan sanonut, että Iran kohtasi maksimalismia, vaatimusten muuttumista ja saartoa, kun sopimus oli lähellä.

YHDYSVALLAT vaati viikonlopun neuvotteluissa Irania keskeyttämään uraanin rikastamisen 20 vuodeksi, uutisoi yhdysvaltalaislehti New York Times. Iran ilmoitti maanantaina suostuvansa viiden vuoden keskeytykseen, kertovat kaksi iranilaista virkamiestä ja yksi yhdysvaltalainen virkamies lehdelle.

Trump on yhdysvaltalaislähteen mukaan torjunut Iranin tarjouksen.

Yhdysvaltalaisvirkamies sanoi lehden mukaan, että Yhdysvallat oli myös pyytänyt Irania poistamaan korkeasti rikastetun uraanin maasta. Iranilaiset puolestaan tarjoutuivat laimentamaan rikastettua uraania merkittävästi.

Lehden lähteiden mukaan osapuolet käyvät keskusteluja toisen neuvottelukierroksen järjestämisestä, mutta suunnitelmia sellaisesta ei ole saatu valmiiksi.

Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 15.30.