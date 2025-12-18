Kiista toimintatavoista hajottaa Setaa – nyt eroaa Transliitto

Transihmisten edunvalvoja Transliitto ilmoittaa eroavansa valtakunnallisesta Seta-järjestöstä, ja katsoo pystyvänsä ajamaan asiaansa paremmin itsenäisenä yhteisönä. Demokraatti Demokraatti

Liiton mielestä Seta on kattojärjestönä jättänyt transasiain hoitamisen vähemmälle huomiolle kuin mitä Transliitto olisi halunnut.

Kulisseissa sukupuolivähemmistöjen järjestöjen muut edunvalvontakiistat ovat jo pitemmän aikaa kärjistyneet toiseen Setan jäsenjärjestöön ja tapahtumatuottajaan Helsinki Prideen.

Sen toiminnasta transaktivistit, kuten Trans ry -järjestö valittivat jo vuonna 2024. Pride oli alkuperäiseltä nimeltään Helsingin seudun Seta.

HELSINKI PRIDE ON monien transaktivistien mielestä etääntynyt alkuperäisestä tarkoituksestaan ja muuttunut kaupalliseksi tapahtumatoiminnaksi. Etenkin yritysten ja oikeistopuolueiden pääsy Pride-kulkueisiin on hiertänyt aktivisteja.

Setan katsotaan joko suosivan tai vähintäänkin tukevan Priden nykyistä linjaa, vaikka Pridessäkin on suuria sisäisiä kiistoja toimintatavoista. Helsingin Sanomat ja Yleisradio ovat uutisoineet Priden johtamis- ja organisaatiokriisistä tämän vuoden aikana.

Transliitto ei mainitse Prideä eroamistiedotteessaan, vaan perustelee lähtöä yleisemmällä tyytymättömyydellä Setaan.

– Eroamispäätöksen taustalla on erimielisyyksiä toimintatavoista, päätöksenteon

läpinäkyvyydestä sekä siitä, miten transihmisten oikeuksia ja tarpeita on huomioitu

yhteisessä toiminnassa, Transliitto kertoo tiedotteessaan.

Vuonna 1974 perustetulla Setalla on viitisenkymmentä jäsenjärjestöä.

Transliitto on perustettu tänä vuonna, oman kuvauksensa mukaan sosiaali- ja terveysalan potilasjärjestöksi ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksien ajajaksi sekä kattojärjestöksi.