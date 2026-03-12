Politiikka
Kiista uskonnonopetuksesta – nyt puhuu opetusministeri: ”Kaikki viittaa siihen”
Opetusministeri Anders Adlercreutz (rkp.) sanoo, että ymmärrystä uskonnoista tulisi lisätä.
Peruskoulun uskonnonopetuksesta tulisi siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen, ehdottaa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä. Yhteisellä katsomusaineella voitaisiin hillitä kustannuksia ja turvata oppilaille yhdenvertainen opetus.
Yhteinen katsomusaine voisi ministerin mukaan vahvistaa ymmärrystä esimerkiksi kristinuskon roolista Suomen kulttuuriperinnössä.
Se tapahtuuko näin on Adlercreutzin mukaan poliittinen päätös.
– Mutta työryhmä näki ne ilmiselvät haasteet nykyjärjestelmässä. Viistoista eri oppiainetta, vain kolmesta voi kirjoittaa ylioppilaaksi, opetus joka annetaan koulujen ulkopuolella epäpätevien opettajien osalta suurelta osin, jota ei pysty seuraamaan, joka ei kestävästi kerro uskonnon roolista tai suomalaisen kulttuuriperinnön osana ja niin edelleen. Se on vaikea tilanne.
Hän vastasi median kysymyksiin eduskunnassa.
Adlercreutz sanoo, ettei asia liity istuvan hallituksen hallitusohjelmaan.
– Toki epävirallisia keskusteluja on käyty, mutta sanotaan näin, että on varmaan rehellistä myöntää, että tämä on pikemminkin seuraavien hallitusohjelmakeskustelujen asia.
Ministeri sanoo tietävänsä, että kristillisdemokraatit suhtautuu muutokseen kielteisesti.
– Heidän mielestään nykyinen järjestelmä täyttää tehtävänsä.
Niinikään hallituksessa istuvien perussuomalaisten joukosta kansanedustaja Pekka Aittakumpu ehätti jo tyrmäämään työryhmän ajatukset.
– Vaikuttaa siltä, että opetusministeriössä on lähdetty mielistelemään vähemmistöuskontoja, erityisesti islamia. Työryhmä kun perustelee yhteistä katsomusainetta muun muassa maahanmuuttajataustaisten lasten kasvaneella määrällä ja islamin opetuksen lisääntymisellä, Aittakumpu sanoo tiedotteessaan.
Adlercreutz vastaa kuitenkin Demokraatille pitävänsä realistisena, että muutos tapahtuu ennen pitkää.
– Kaikki viittaa siihen, että nykymallin ongelmat ovat niin ilmeiset. Se tuo epätasa-arvoa, jaetaan lapsia uskonnon perusteella ryhmiin.
Ministerin mukaan ei ole koulun intressien mukaista, että näin tapahtuu.
