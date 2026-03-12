Kiista uskonnonopetuksesta – nyt puhuu opetusministeri: ”Kaikki viittaa siihen”

Peruskoulun uskonnonopetuksesta tulisi siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen, ehdottaa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä. Yhteisellä katsomusaineella voitaisiin hillitä kustannuksia ja turvata oppilaille yhdenvertainen opetus.

Yhteinen katsomusaine voisi ministerin mukaan vahvistaa ymmärrystä esimerkiksi kristinuskon roolista Suomen kulttuuriperinnössä.

Se tapahtuuko näin on Adlercreutzin mukaan poliittinen päätös.

– Mutta työryhmä näki ne ilmiselvät haasteet nykyjärjestelmässä. Viistoista eri oppiainetta, vain kolmesta voi kirjoittaa ylioppilaaksi, opetus joka annetaan koulujen ulkopuolella epäpätevien opettajien osalta suurelta osin, jota ei pysty seuraamaan, joka ei kestävästi kerro uskonnon roolista tai suomalaisen kulttuuriperinnön osana ja niin edelleen. Se on vaikea tilanne.