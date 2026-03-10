Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.3.2026 11:56 ・ Päivitetty: 10.3.2026 11:57

Kiistellyn lakiesityksen käsittely viivästyy – edessä kierros perustuslakivaliokunnassa

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA
Kokoomuksen Arto Satonen eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 27. helmikuuta.

Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta on päättänyt lähettää määräaikaisten työsopimusten helpottamista koskevan lakiesityksen perustuslakivaliokuntaan, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen (kok.).

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Valiokunta päätti asiasta yksimielisesti kuultuaan asiasta valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojasta.

- Hän oli sitä mieltä, että asia tulisi lähettää perustuslakivaliokunnan käsittelyyn ja viittasi aiemmin valiokunnassa olleisiin asiantuntijalausuntoihin, Satonen sanoo.

Asiantuntijat ovat vaatineet asian perustuslaillista tarkastelua kansainvälisten sopimusten ja velvoitteiden takia.

Päätöksen myötä laki ei tule voimaan huhtikuun alussa, kuten hallitus on toivonut.

- Kyllä tämä siitä ilman muuta tulee viivästymään, Satonen sanoo ja viittaa perustuslakivaliokunnan työtilanteeseen.

LAKIESITYKSEN mukaan määräaikainen työsopimus voitaisiin sopia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Näin voisi toimia, jos kyse on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä tai näiden välisen edellisen työsuhteen päättymisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta.

Lakiesitys on saanut osakseen tiukkaa kritiikkiä, koska sillä on todettu voivan olla vaikutuksia esimerkiksi raskaus- ja perhevapaasyrjintään.

Esitystä vastustavat muun muassa kaikkien hallituspuolueiden naisjärjestöt, joiden mukaan uudistus lisäisi naisten syrjintää työelämässä. Järjestöt vaativat yhteisessä kannanotossa, että hallitus palauttaisi esityksen takaisin valmisteluun.

Kaisu Suopanki/STT

