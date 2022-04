Kiistelty laki meni jäihin – STM: Suojelutyössä pahin tilanne Varsinais-Suomessa ja HUSissa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on valmis antamaan potilasturvallisuutta koskevan lakiesityksen nopeasti, jos hoitoalan työtaistelu jatkuu. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super ilmoittivat maanantaina, että hoitajalakon toinen aalto siirtyy alkamaan 20. huhtikuuta kello 06 kaikkiaan 13 sairaanhoitopiirissä, jos ratkaisua ei löydy.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén ilmoitti Twitterissä jo aiemmin, että potilasturvallisuuslain viemiselle valtioneuvoston käsittelyyn ei tällä hetkellä ole tarvetta, koska potilasturvallisuus ei lakon takia vaarannu 15.-20. huhtikuuta.

– Tämä antaa aikaa riittävän suojatyön varmistamiselle ensisijaisin keinoin paikallisissa neuvotteluissa, STM:n tiedotteessa todetaan.

STM korostaa, että tilapäinen potilasturvallisuuslaki on viimesijainen keino suojelutyön riittävyyden varmistamiseksi ja potilaiden hengen ja terveyden turvaamiseksi.

Ministeriön mukaan lain valmistelun edistäminen on katsottu tarpeelliseksi, koska aluehallintovirastoilta saatujen tilannekuvatietojen perusteella työtaisteluun varautumisen ensisijaiset keinot tai suojelutyö eivät ole riittäviä potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

– Tilanne on haastavin Varsinais-Suomen ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiireissä, joissa saatu suojelutyö ei vastaa lääketieteellisestia arvioitua tarvetta välttämättömän ja kiireellisen hoidon turvaamiseen, sosiaali- ja terveysministeriön infossa kävi ilmi.

Alueilla ei päivystysvalmius ole riittävä eikä kiireellisiä tutkimuksia, leikkaushoitoja ja muita toimenpiteitä ei STM:n mukaan pystytä merkittävältä osin toteuttamaan.

STM painottaa, että liian alhaisella suojelutyöllä puolikiireellinen hoidon tarve muuttuu kiireelliseksi, ja kiireellinen hoidon tarve päivystykselliseksi.

Laissa säädettävät välttämättömät turvaamiskeinot potilasturvallisuuden varmistamiseksi terveydenhuollon työtaistelun aikana olisivat STM:n mukaan:

– Työtaisteluun osallistumattoman henkilön tehtävien tai työskentelypaikan muuttaminen. Potilasturvatyö, jossa aluehallintovirasto voi määrätä työtaisteluun osallistuvan henkilön työskentelemään enintään viikoksi kerrallaan välttämättömän hoidon tehtävissä siinä toimintayksikössä, jonka työntekijä hän on. Työaikojen tilapäinen ylitysmahdollisuus enintään kahdeksi viikoksi työntekijöillä, jotka eivät osallistu työtaisteluun tai jotka on määrätty potilasturvatyöhön.

Potilasturvatyö koskisi välttämättömiä hoitoja, joita terveydenhuollossa ovat tehohoito ja hoito tehostetun valvonnan yksikössä, päivystyksellinen hoito, jota ilman potilaan terveydentila vakavasti vaarantuu tai on vaarassa vaarantua vakavasti sekä siihen välittömästi liittyvä hoito, ensihoito ja synnytysten hoito.

Lisäksi potilasturvatyöhön kuuluisi pitkäaikaisten sairauksien vaatima välttämätön hoito, jota ilman potilaan terveydentila vakavasti vaarantuu tai on vaarassa vaarantua vakavasti, jatkuva hoito tai lääkehoito, jota ilman potilaan terveydentila vakavasti vaarantuu tai on vaarassa vaarantua vakavasti sekä sairaalan osastolla olevien potilaiden välttämätön hoito, jota ilman potilaan terveydentila vakavasti vaarantuu tai on vaarassa vaarantua vakavasti.