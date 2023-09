”Kiitos täytyy sanoa, kun sille on aihetta” – hallitukselle tuli oppositiosta kehu, jota kuitenkin seuraa iso ”mutta”

Hallitus saa kansanedustaja Jani Kokolta (sd.) sekä moitteita että kiitoksia. Ruusuja hän antaa tiehankkeista ja korkeakoulujen aloituspaikoista, risuja rapsahtaa siitä, että hallituksen budjetti rahoitetaan pienituloisten ja palkansaajien kustannuksella. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Oppositiopolitiikasta huolimatta, kiitos täytyy sanoa kun sille on aihetta, Kokko toteaa tiedotteessa.

Kokon mukaan Keski-Suomeen kohdistuvat valtatie 4:n investointihankkeet tulevat tarpeeseen.

– Niin kutsuttujen Joutsa- ja Jyväskylä-hankkeiden toteuttaminen ja priorisointi tulevat sujuvoittamaan valtatie 4:llä kulkevien liikkumista, mutta myös lisäämään turvallisuutta, jyväskyläläinen Kokko sanoo.

Kiitosta kansanedustajan mukaan ansaitsee myös hallituksen päätös lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja 11 miljoonalla eurolla.

– SDP:n pitkäaikainen tavoite on korkeakoulujen täysi maksuttomuus, mutta myös aloituspaikkojen pitkäjänteinen lisääminen. Yhä useampi ammatti tässä muuttuvassa maailmassa vaatii korkeakoulussa hankittavaa osaamista, jonka vuoksi on Suomen tulevaisuuden kannalta elintärkeää varmistaa, että korkeakoulutuksen kynnystä madalletaan, hän muistuttaa.

KIITOSTEN jälkeen vuorossa on ”mutta”:

– Nämäkin päätökset hallitus tosin tekee pieni- ja keskituloisten kustannuksella. Läpi kevään vaalikeskusteluissa hallituspuolueet korostivat, että nyt on aika lopettaa “holtiton” talouspolitiikka, mutta voimme odottaa heiltä budjettia josta 11,5 miljardia on rahoitettu velalla ja se sisältää ennennäkemättömiä leikkauksia sosiaaliturvaan, Kokko sanoo.

”Palkansaajat kantavat isoa taakkaa hallituksen sopeutustoimissa, missä on yrittäjien vastuu?”

Kansanedustaja nostaa esimerkiksi Suomen sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö Sosten laskelmat, joiden mukaan hallituksen esittämät leikkaukset vaikuttavat merkittävästi pienituloisten ja osa-aikatyötä tekevien palkkaan. Sosten esimerkkilaskelmassa Jyväskylässä asuvan pienipalkkaisen, 1500 euroa kuussa tienaavan ihmisen ansiot pienenevät 141 eurolla kuukaudessa.

– Palkansaajat kantavat isoa taakkaa hallituksen sopeutustoimissa, missä on yrittäjien vastuu? Odotan innolla pääseväni tutustumaan hallituksen budjettiesitykseen, kun se kuukauden kuluessa julkaistaan. Nyt olisi nimittäin äärimmäisen tärkeää perata myös yritystuet läpi kammalla, sillä kuten Petteri Orpo (kok.) sanoi toukokuussa: “Keneltäkään ei vaadita kohtuuttomuuksia.”. Nyt on aika pitää kiinni lupauksista, kun niin moni on jo rikottu, Kokko paaluttaa.