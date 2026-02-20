Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

20.2.2026 13:31 ・ Päivitetty: 20.2.2026 13:31

Kim Jong-un avasi puoluekokouksen – mainitsi optimismin ja tappiomielialan

AFP / LEHTIKUVA
Kim Jong-un Korean työväenpuolueen kokous 19. helmikuuta.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un avasi perjantaina maata johtavan puolueen merkittävän puoluekokouksen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Valtiollisen uutistoimiston KCNA:n mukaan Kim sanoi, että Pohjois-Korea on selättänyt pahimmat vaikeutensa edellisen puoluekokouksen jälkeen. Kimin mukaan maa on nyt siirtymässä aikaan, jota leimaavat optimismi ja luottamus tulevaisuuteen.

Lisäksi Kim nosti esiin puolueen toimintaan juurtuneen epäkypsän johtajuuden ja tappiomielialan, uutistoimisto KCNA kertoi. Tämä saattaa olla merkki mahdollisista tulevista kostotoimista työssään epäonnistuneiksi katsottuja puolueen virkahenkilöitä kohtaan.

PUOLUEKOKOUS on ensimmäinen viiteen vuoteen ja kaiken kaikkiaan yhdeksäs vuosikymmeniä kestäneen Kimin suvun hallintokauden aikana.

Kim on jo ilmoittanut, että tämän vuoden puoluekokouksessa esitetään suunnitelmia maan ydinasearsenaalin vahvistamiseksi.

