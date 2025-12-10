Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.12.2025 08:52 ・ Päivitetty: 10.12.2025 08:52

Kirgisia kaipaa teloituksia takaisin

iStock

Keski-Aasian Kirgisiassa harkitaan paluuta kuolemantuomion käyttöön. Maa luopui teloittamisista jo 1990-luvulla, mutta haluaisi nyt takaisin vanhaan rangaistustapaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Maan perustuslakituomioistuin otti keskiviikkona käsittelyyn maan presidentin Sadyr Japarovin tukeman lakiesityksen, joka palauttaisi maahan kuolemantuomion.

Tuomio voitaisiin esityksen mukaan antaa rikoksentekijöille, joiden katsotaan syyllistyneen esimerkiksi vakaviin lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin tai raiskausmurhiin.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu on vastustanut lakihanketta. Kirgisia poisti kuolemantuomion lainsäädännöstään virallisesti vuonna 2007, ja toistaiseksi viimeinen teloitus on tehty vuonna 1998.

KIRGISIAA on pidetty yhtenä demokraattisimmista valtioista, jotka syntyivät Keski-Aasiassa Neuvostoliiton romahdettua.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan maassa on kuitenkin otettu takapakkia presidentti Japarovin vuonna 2021 alkaneen valtakauden aikana. Oppositiopoliitikkona Japarov istui itse vallankaappausaikeiden takia muutaman vuoden ajan vankilassa 2010-luvun lopulla.

Nyt presidentti on vangituttanut vastustajiaan ja vaikeuttanut opposition sekä vapaan median toimintaa huomattavasti.

