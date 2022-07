Kirja-arvio: Aatteiden hehkuva äiti

Reetta Hänninen on historioitsijana keskittynyt Helsingin Sanomien vaiheisiin. Nyt hän on kirjoittanut Maissi Erkon elämäkerran. Aiemmissa historioissa ja elämäkerroissa tämä toimen nainen on jäänyt miehensä, Päivälehti-Helsingin Sanomien päätoimittajan Eero Erkon ja poikansa Eljas Erkon varjoon. Syyttä, kuten nyt julkaistu biografia osoittaa. Hän oli paljon rohkeampi ja aktiivisempi kuin kumpikaan edellä mainituista.