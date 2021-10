Kirja-arvio: Supervallan presidentin tolloilujen pitkä varjo

Donald Trump tuli politiikkaan kovalla kohinalla, mellasti ja mullisti hetken, kunnes putosi pois. Presidentin koohotus jättik uitenkin jäljet, joista ei ihan heti päästäkään eroon. Pekka Wahlstedt

Kymmenen vuotta Yhdysvalloissa asuneella Ylen kirjeenvaihtaja Mika Hentusella on ollut aitiopaikka Trumpin loihtiman poliittisen näytelmän seuraamiseen. Niinpä hän on varmasti sopivaja pätevä tekemään selkoa tuosta kohtalonvuodesta 2020, jolloin kaikki kärjistyi.

Hentunen yhdistää Trumpin perintö -kirjassaan sulavasti reportaasia, raporttia, päiväkirjamerkintöjä ja amerikkalaisten haastatteluja. Mitään uutta ja mullistavaa kirja ei sinällään tuo esiin, ja tulevaisuuteenkin kurkistetaan vain sen verran, että voidaan todeta valoa ja toivoa paremmasta olevan näköpiirissä.

KIRJAT

Mika Hentunen:

Trumpin perintö – supervallan kohtalonkysymykset

Docendo 2021

Periaatteellisin ja perusteellisin mullistus tuntuu olevan se, että amerikkalaisten jakautuminen kahteen leiriin on kärjistynyt äärimmilleen. Demokraateilla ja republikaaneilla on puhelimissaan jopa omat treffipalvelunsa ja sovellus, joka ohjaa puolueen kannattaman kahvilaketjun asiakkaaksi. Kuilu näyttää yhtä jyrkältä kuin mustien ja valkoisten valinen varsinaisen rotusyrjinnän aikana, jolloin mustat eivät esimerkiksi saaneet matkustaa samassa bussissa valkoisten kanssa.

Kirjassa käydään tarkoin käpi kaikki Trumpin toilailut ja ylilyönnit, jotka ulottuivat omasta maasta Yhdysvaltain kumppaneihin ja vihollisiin. Noloin moka tapahtui Helsingissä järjestetyssä Putinin tapaamisessa, jossa presidentti nolasi sekä itsensä että maansa koko maailman edessä. Maailman mahvavimman valtion mahtavin mies oli kuin kesy koira Putinin edessä ja jopa näytti pelkäävän tätä.

Lopullisesti Trumpin kuitenkin kaatoi tuo pieni maailmanvalloittaaja: korona. Trumpin populismi kääntyi häntä itseään vastaan, kun hän kielsi viruksen vaarallisuuden.

Mitä kaaoksen jälkeen?

Joe Bidenillä on kova työ kääntää valtiolaivan kurssi päinvastaiseen suuntaan, mutta sitä, miten tämä tapahtuisi kirjassa, pohditaan vähän. Kirjan nimeen viittaava luku ” Trumpin perintö” löytyy vasta kirjan lopusta. Ainakin Bidenillä on vaikutusvaltaisia vastustajia, esimerkiksi aseiden määrän rajoittamisessa. Hänellä oli jo senaattorina napit vastakkain kansallisen kivääriyhdistys NRA:n kanssa, joka on yksi tärkeimmistä republikaanien rahoittajista. Mutta on hänellä puolustajia tässäkin asiassa, etenkin monet nuoret kansalaiset ja merkittävätkin yritykset haluavat kiristää aselakeja.

Rakenteellinen työttömyys on yksi Trumpin perinnön haastavimmista kysymyksistä Biden on säätänyt kolme yhteensä viiden biljoonan koronatukipakettia, eikä vastaavaa ole nähty Yhdysvaltain historiassa, ei edes Rooseveltin New Dealin aikoina.

Ehkä tulevaisuus on Yhdysvalloissakin juuri nuorissa. Väestöpyramidi on muodoltaan Yhdysvalloissa päinvastainen kuin Suomessa. Nuoret horjuttavat jyrkkiä vastakkainasetteluja. Esimerkiksi republikaaneja kannattava nuori voi olla samaan aikaan huolissaan ilmastonmuutoksesta.