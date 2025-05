Kirja-arvio: Vilpittömän luontorunouden äärellä mieli lepää

Ollaan lempeässä, hengellisessä ja viisaassa ympäristössä, jossa oleskelu muistuttaa hitaamman ja kärsivällisemmän elämän mahdollisuudesta.

Suomen kansallismaisemista on kirjoitettu paljon tekstiä, ja vain osa siitä on ikimuistoista, mutta Sinivaaran luontorunous tuntuu pakottomalta. Hän kuljeskelee moneen kertaan tallatuilla poluilla, mutta onnistuu käsittelemään tuttuja paikkoja raikkaasti.

Valoon, vihreään -kokoelman parissa mieli lepää. Siinä ei ole epätoivon häivääkään, vaan pelkkää kiitollisuutta olemassaolosta. Koska kyse ei ole kuitenkaan yhtä pakahduttavasta tunnelmoinnista kuin Tomi Kontiolla teoksessaan Tunturin luokse, rakkaan (2023), Kontio ja Sinivaara mahtuvat helposti samalle kustantamolle. Heitä yhdistävää naiiviutta tarvitaan kyynisyyden vastapainoksi.

ALKUKESÄSÄSTÄ alkutalveen ulottuvassa Valoon, vihreään -kokonaisuudessa viehättää eniten sen vilpittömyys. Siinä ei julisteta luonnonsuojelun pakkoa, vaan muistutetaan tyylikkäästi, että me kuulumme samaan ekosysteemiin esimerkiksi puiden kanssa. Ilman niitä me hengittäisimme enemmän saasteita ja tukehtuisimme, joten metsien pelastaminen on siksikin intresseissämme.