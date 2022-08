Kirjavisa: Vahinkotuplalla kohti syksyä

”Tehtävien kohteiksi tulee siis kirjailijoita, jotka eivät ennen ole visassa esiintyneet.” Rolf Bamberg

Näin hurskaasti visapappi lupaili viime tammikuun lehdessä lopettaessaan pandemia-ajan Kirjavisan ns. asteriskikauden eli tuplattujen kirjaililijoiden lähes parivuotisen jakson.

Lupaus piti puoli vuotta, mutta se tuli petetyksi nyt vahingossa. 30 vuoden ja yli 800 kirjailijan visahistoriassa moinen lapsus taisi olla kaikkiaan kuudes tai seitsemäs. Mutta osui nolosti juhlasyksyn avaukseeJa n.

Kyseinen runo on hohkanut visaukon silmään erään antologian sivuilta jo kauan. Ja kun tarpeeksi kauan kun on sitä panttaavinaan, niin ei enää muista, että onkin laittanut sen ”jakoon” jo kertaalleen

Mauri Panhelainen kertoo, kuka tämä uusin vahinkotuplattu on.

”Montakohan vuotta lienee vilahtanut, mutta mielikuva on silti jokseenkin varma: Jyrki Pellinen oli silloinkin etsintäkuulutetun osassa. Muistan parhaiten hänen toisen runoteoksensa, 60-luvulla ilmestyneen Kuuskajaskarin, osuvan nimensä ansiosta.

Pellinen on nyt päässyt kirjavisan toiselle kierrokselle, tällä kertaa esikoisteoksensa Näistä asioista runonäytteellä. Hän on sitkeä sissi, joka julkaisee lyriikkaa ja proosaa jatkuvasti, jo 82 vuotta täyttänyt mies. Kun suuret kustantajat ovat hänet ilmeisesti hylänneet, uusia kirjallisia tuotoksia ilmestyy pieniltä kustantajilta tai omakustanteina.

Pellinen on myös aktiivinen kuvataiteilija, joka ei ole lopettanut näyttelytoimintaansa. Hän on myös Sibelius-akatemiassa opiskellut konserttimuusikko – ainakin ollut sellainen. Monen taiteenlajin monilahjakkuus, taiteen väsymätön hybridi.”

Yrttisuolaa haavoihin ripottelee vielä V-P. Salminen.

”Piti oikein katsoa, että minkäslaisella asteriskilla tämä tehtävä on merkitty… Taitaa kuitenkin olla vain visavelhon uusin hämäys, kun käytössä on jo toisen kerran sama sitaatti. Ensimmäistä kertaa tällainen kierrätys – visahistoriaa siis! Ajattelin kierrättää myös oman hybridirunomuotoisen vastaukseni vuodelta 2019, mutta olkoon. Kommentoikoon Jyrki Pellinen itse:

’Runous, hyvä esitys, puhe, taideteos/on palaamista./ Sanoi Laotse./ Yhtä nopeasti kuin runous,/ esitys, ja saavutukset unohtuvat,/ ne uusiutuvat veljissä, kanssaihmisissäni, /lähimmäisissä.’”

Pellinen oli siis sitaattina – ja tosiaan samalla runolla – ensimmäisen kerran juhannuslehdessä 2019. Syynä päivittämätön visakirjalijalistaus ynnä muuta seli seliä.”

Eero Reijonen virnuaa säästäneensä aikaa uusinnan ansiosta.

”Visakallo hyödynsi säästyneen ajan, lukemalla kolmen vuoden takaisia visavastauksia. Visakallo asetti itselleen sovelletun visapähkinän: ” Mitä oleellista jäi silloisilta pähkinänratkojilta totaalirunoilijasta aikanaan sanomatta.”

Ensimmäinen reaktio oli että Tuomas Anhava jäi lähes kaikissa vastauksissa turhan vähälle huomiolle. Suoraan sanottuna väitän, että visarunoilijan ura olisi, jos ei nyt ihan jäänyt piippuun, niin ollut huomattavasti takkuisempi. Julkaisupäätösten tekijänä Otavassa Anhava oli se suurin satraappi. Suomalaisen lyriikan mielipidevaikuttajana Anhava oli vallannut Koskenniemen hallussaan pitämän kärkipaikan ja piti asemansa huomattavan pitkään.

Tuomas Anhava oli myös suomalaisen lyriikan apurahapolitiikan ulospäin lempeä, mutta todellisuudessa hyvin määrätietoinen kummisetä.

Ja visataiteilija, joka törkyili, kollegoidensa ohella myös muille lukijoille ja tukijoille, ei erehtynyt koskaan suututtamaan Anhavaa. Totaalirunoilijan tunnettu pitkäaikainen vihanpito ei ulottunut Otavan mahtavaan mieheen asti. Ei mimoosan herkällä visarunoilijalla oikeastaan ollut mitään syytä mököttää Tuomas Anhavalle, koska häntä kohdeltiin Otavalla hämmästyttävän myötäsukaisesti. Visarunoilijan poikkeuksellista asemaa kuvasi myös se, että hän oli joltinenkin perhetuttu, hän tutustui myös Helena Anhavaan, tämäkin piti vähän rentun näköisestä taiteilijasta, varsinkin kun tämä osoittautui myös monilahjakkuudeksi, erityisesti Lauttasaaren yhteiskoulun harvinaisen tuotteen, pianonsoittotaito miellytti. Anhavan perheen kotisoitin pelitti hienosti runoilijaplantun käsittelyssä.

Otavan kustannusvirkailijat Tuomas Anhavan jälkeen, Hannu Mäkelä ja sitten Martti Anhava, kohtelivat monitaitoa taiten. Duunia Luotsikadun runonsuoltaja näille aiheutti. Visarunoilijalla oli hyvin vähän niin innokkaita ymmärtäjiä, että he olisivat ostaneet sellisti-kuvataiteilija Jyrki Pellisen runoteoksia tuoreeltaan. Otava kärsi roimasti persnettoa tämän vuosikymmeniä tallissaan pitämänsä runoilijan kanssa. Visakallo epäilee, että Pellinen oli tässä suhteessa kustantamon historian kaikkein pisimmin suojissaan pitänyt kirjailija.

Tämä siitäkin huolimatta, että tajunnanvirran kiihkeyden tahdissa kirjoituskonettaan käsitellyt runoilija teetti muutenkin paljon ylimääräistä duunia Otavassa. Jukka Kemppinen, joka oli hyvin kartalla Otavan ja erityisesti sen kustannustoimittajien työskentelytavoista kertoo, että kustantamolla oli tallissaan kaksi kirjailijaa, joiden koneella kirjoitettu teksti oli niin täynnä äynnä virheitä, että se piti aina kirjoittaa kokonaan uusiksi: nämä artistit olivat Pentti Saarikoski ja Jyrki Pellinen.”

* * *

Vielä Juhani Niemi tästä teemasta, hän sentään intoutuu vertaamaan tehtäväpalautetta ennen ja nyt.

”Toistoa kolmen vuoden takaa, taas kerran Jyrki Pellinen ja esikoisensa Näistä asioista. No, onhan siitä julkaisusta jo 60 vuotta aikaa, mutta aika ei ole niinkään haalistanut Pellisen runon taikaa. En nyt muista, mikä runo silloin oli kyseessä, tällä kertaa se on kuitenkin ”on olemassa kirkas ja valoinen tie”. – – –

Silloin kolme vuotta sitten oli paljon koleampi kesä ja vastauksia tuli runsaasti, nyt hellejakso osui ainakin tähän kesä- heinäkuun taitteeseen. Saa nähdä, mitä se vaikuttaa vastaussatoon. Siinä kaikki tällä kertaa, hyvää kesää kaikille.”

Vaikutti miten vaikutti, nyt äkkiä eteenpäin.

Myös Eija Lehtomäki Pellis-replikan noteerasi, muttei tee siitä numeroa. Sen sijaan hän yllättävästi vastavisan.

”Kyseessä on siis Jyrki Pellisen Näistä asioista esikoisteos, jota en vieläkään ole lukenut. Tosin luenkin paljon. Tämän vuoden tilastoissa on juhannukseen mennessä 81 teosta.

Ja ihan huvin vuoksi heitänkin kysymyksen viimeksi lukemastani kirjasta: Mikä teos ja kirjailija?

Kyseinen teos aloittaa tulevaisuuteen liittyvän trilogian, jossa perinteiset valtiot ovat hajonneet pieniksi läänien kokoisiksi alueiksi pandemioiden, ilmastonmuutosten ja muiden vitsauksien vuoksi.

Teoksen on kirjoittanut pariskunta ja se on ilmestynyt suomeksi tänä vuonna. Kustantaja kertoi seuraavan osan suomennoksen tulevan ensi vuonna, mutta alkuperäisellä kielellä sen voi lukea vaikka heti.

Eli helppo nakki, tiedätkö vastauksen?”

Me kysymme, te vastaatte, on visan normaali marssijärjestys, eli mielellään ei tätä käänteistä mallia tavaksi. Visajäärä hukkuisi tunnistustehtäviin, jos kaikki alkaisivat purkaa 30 vuoden aikana syntyneitä patoutumiaan omilla arvuutteluillaan. Mutta tähän master of ceremonies lupaa ottaa kantaa – myöhemmin.

Sirpa Taskinenkin taatusti tuplauksen huomasi, mutta jätti hienotunteisesti siitä mainitsematta.

”Kävin lävitse Jyrki Pellisen (s. 1940) lukuisia (!) runokirjoja, ennen kuin köysin visarunon hänen esikoiskokoelmastaan Näistä asioista (1962). Sitten huomasin, että runo olisi löytynyt myös Valituista runoista, jota olin ensimmäiseksi huolimattomasti selannut. Esikoisteos herätti varsin paljon huomiota, pääosin erittäin positiivista. Pellisen läpimurtoteoksena pidetään kuitenkin toista kokoelmaa Kuuskajaskari. Jostain syystä minä en ole hänestä koskaan innostunut.

Rita Dahlin elämäkertakirjassa Jyrki on alaotsikko Kokopäivätaiteilija Pellisen alati muuttuva elämä. Hän on kirjallisten töiden lisäksi soittanut pianoa ja selloa ja myös tehnyt kuvataidetta. Boheemi taiteilijaelämä ei ole ollut vierasta.

Erään Dahlin kirjan luvun otsikkona on Kirjailija kuin kameleontti, ja Pellisen kolmannen runokokoelman nimenä Niin päinvastoin kuin kukaan. Varmaan niillä on vähintään oirearvoa.

Valtion kirjallisuuspalkinto on Pelliselle myönnetty kolmasti, hän on saanut myös Eino Leinon palkinnon. Nykyisin hänellä on valtion taiteilijaeläke.”

Unto Vesa pitäytyy asialinjalla mutta innostuu myös runolle.

Kuusikymmentä vuotta sitten oli merkittävän hyvä runovuosi. Ilmestyi Pentti Saarikosken Mitä tapahtuu todella? ja ilmestyi Jyrki Pellisen esikoisteos Näistä asioista, molemmat Otavalta. Visasitaatti tuosta Pellisen esikoisesta. Vasta hänen toista runoteostaan Kuuskajaskari (1964) luonnehditaan kuitenkin hänen läpimurtoteoksekseen. Ja sen jälkeen on tähän päivään mennessä ilmestynyt yli viisikymmentä teosta, runoa ja proosaa ja proosarunoa. Näinä aikoina kun turvaa luullaan saatavan sotilasliitosta ydinasesateenvarjon alta pitää taas kerran kysyä Mitä tapahtuu todella ja puhua Näistä asioista avoimesti ja rehellisesti

Tämänkertaisen tehtävän ratkoivat oikein myös Helena Nurmio, Seppo Heimolinna, Ossi Lehtiö, ja Tarmo Tikka. Palkinto Eija Lehtomäelle.

