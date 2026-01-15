Kirkkohallituksen neuvottelut päättyivät pettymykseen ja irtisanomisiin – ”Heikentää kirkon palveluja”

Suomen evankelisluterilaisen kirkon Kirkkohallituksen syksyllä 2024 aloittamat tuotannollis-taloudelliset neuvottelut (tuta-neuvottelut) ovat päättyneet erimielisinä. Demokraatti Demokraatti

– Henkilöstö ei voi hyväksyä irtisanomisia, vaikka ne johtuisivat rahoituksen merkittävästä vähenemisestä, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon kirkon sektorin neuvottelupäällikkö Anne Mikkola kiteyttää tiedotteessa.

Tuta-neuvottelujen lopputulemana 12,6 henkilötyövuotta vähennetään irtisanomisilla ja 19 henkilötyövuotta muilla järjestelyillä. Kaikkiaan Kirkkohallitus leikkaa 31,6 henkilötyövuotta vuoden 2027 alkuun mennessä.

Jukon mukaan pitkään jatkunut valtion talouden heikko suhdanne ja muun muassa sosiaaliturvaan tehdyt leikkaukset ovat lisänneet työn määrää ja kuormitusta myös kirkon aloilla.

– Näissä olosuhteissa toimintojen leikkaaminen miltä tahansa Kirkkohallituksen toimialalta heikentää kirkon palveluja kokonaisuutena ja paikallisella tasolla sekä vaikuttaa kirkon mahdollisuuteen tehdä yhteiskunnallista työtään, Jukon pääluottamusmies Ilkka Sipiläinen sanoo tiedotteessa.

– Poikkeuksellisen kauan jatkunut prosessi on ollut henkilöstölle uuvuttavaa löysässä hirressä roikkumista, ja tunnelma työntekijöiden keskuudessa on pettynyt, neuvotteluissa tutkimus-, hallinto- ja viestintä- sekä esihenkilö- ja johtotehtävissä työskenteleviä edustanut Sipiläinen painottaa.

Henkilöstön vähentäminen ja toiminnan supistaminen kohdistuu Jukon mukaan nyt erityisesti seurakuntatyön kehittämiseen, tapahtumatuotantoon, viestintään ja koulutuksiin, kun toimintoja yhdistetään ja työnjakoa, vastuualueita ja organisaation rakennetta muutetaan.

Irtisanomisten lisäksi henkilöstöleikkaukset toteutetaan Jukon mukaan päättämällä määräaikaisia työsuhteita. Henkilötyövuosiin lasketaan myös aiemmin täyttämättä jätetyt tehtävät, eläköitymisiä sekä Kirkon viestinnän Ohjelmapalvelujen erilliset kolmen henkilötyövuoden tuta-vähennykset, tiedotteessa kerrotaan.

NEUVOTTELUJEN piirissä oli 186 työntekijää ja ne koskivat Kirkkohallituksen koko henkilöstöä lukuun ottamatta Kirkon työmarkkinalaitosta, Kirkon palvelukeskusta ja Kirkon eläkerahastoa.

Toimintaansa Kirkkohallitus supistaa kolmella miljoonalla eurolla vuoden 2027 alkuun mennessä. Leikkaukset koostuvat pääosin henkilöstövähennyksistä, joista se säästää noin 2 715 000 euroa. Loput säästöt kohdentuvat tulevana syksynä vuosien 2027-2029 toiminta- ja taloussuunnitelmaan.