Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

5.2.2026 11:21 ・ Päivitetty: 5.2.2026 11:21

Kirkkoon liitytään ahkerammin, asialla erityisesti kolmekymppiset – lähtijöitä on silti enemmän

LEHTIKUVA / STR / MIKKO STIG
Ensimmäisen adventin messu Vanhassa kirkossa Helsingissä 28. marraskuuta 2021

Kirkkoon liittyvien määrä on jatkanut kasvuaan, kertoo Suomen evankelisluterilainen kirkko.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kirkkoon liittyi viime vuonna yhteensä 25 000 ihmistä. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 23 000.

Suurin ikäryhmä olivat 30-39-vuotiaat, joita oli noin 30 prosenttia kaikista liittyneistä.

Rippikoulun kautta liittyi reilut parituhatta uutta jäsentä.

- Nuorten ikäryhmien kiinnostus kirkkoa kohtaan näkyy rippikoulussa, jossa liittyvien määrä on vahvasti kasvanut. Sen taustalla on 2010-luvulta lähtien yleistynyt kastamattomuus. Nämä ikäluokat alkavat tulla rippikouluikään, ja nuoret tekevät itse jäsenyyteen liittyviä valintoja, sanoo Kirkon tutkimuksen johtaja Hanna Salomäki tiedotteessa.

KIRKOSTA eroavien määrä on kuitenkin edelleen selvästi suurempi kuin kirkkoon liittyvien. Kirkosta erosi viime vuonna yli 50 000 ihmistä. Suurin eronneiden ikäryhmä oli 20-29-vuotiaat. Heidän osuutensa eroajista oli lähes 30 prosenttia.

Kirkosta eroajien määrä on kuitenkin vähentynyt joka vuosi vuodesta 2022 lähtien.

Jäsenmäärään vaikuttaa myös viime vuonna kuolleiden jäsenten määrä, joka oli reilut 46 000.

Viime vuoden lopussa kirkkoon kuului reilut 60 prosenttia väestöstä, mikä vastaa noin 3,5 miljoonaa suomalaista.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
5.2.2026
Miksi kansanedustajat valehtelevat lähdesuojan takaa?
Lue lisää

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
5.2.2026
Häirintäkohu näyttää olleen vain politiikan pintakuohua
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU