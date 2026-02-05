Kotimaa
5.2.2026 11:21 ・ Päivitetty: 5.2.2026 11:21
Kirkkoon liitytään ahkerammin, asialla erityisesti kolmekymppiset – lähtijöitä on silti enemmän
Kirkkoon liittyvien määrä on jatkanut kasvuaan, kertoo Suomen evankelisluterilainen kirkko.
Kirkkoon liittyi viime vuonna yhteensä 25 000 ihmistä. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 23 000.
Suurin ikäryhmä olivat 30-39-vuotiaat, joita oli noin 30 prosenttia kaikista liittyneistä.
Rippikoulun kautta liittyi reilut parituhatta uutta jäsentä.
- Nuorten ikäryhmien kiinnostus kirkkoa kohtaan näkyy rippikoulussa, jossa liittyvien määrä on vahvasti kasvanut. Sen taustalla on 2010-luvulta lähtien yleistynyt kastamattomuus. Nämä ikäluokat alkavat tulla rippikouluikään, ja nuoret tekevät itse jäsenyyteen liittyviä valintoja, sanoo Kirkon tutkimuksen johtaja Hanna Salomäki tiedotteessa.
KIRKOSTA eroavien määrä on kuitenkin edelleen selvästi suurempi kuin kirkkoon liittyvien. Kirkosta erosi viime vuonna yli 50 000 ihmistä. Suurin eronneiden ikäryhmä oli 20-29-vuotiaat. Heidän osuutensa eroajista oli lähes 30 prosenttia.
Kirkosta eroajien määrä on kuitenkin vähentynyt joka vuosi vuodesta 2022 lähtien.
Jäsenmäärään vaikuttaa myös viime vuonna kuolleiden jäsenten määrä, joka oli reilut 46 000.
Viime vuoden lopussa kirkkoon kuului reilut 60 prosenttia väestöstä, mikä vastaa noin 3,5 miljoonaa suomalaista.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.