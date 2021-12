Kirkolta ennakkotiedot: Näin jäsenmäärä kehittyi vuonna 2021

Kirkon tutkimuskeskus ennakoi, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä vuoden 2021 lopussa on noin 3 697 000. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kirkon jäsenten osuus väestöstä olisi tuolloin noin 66,6 prosenttia, luterilainen kirkko tiedottaa.

Vuotta aiemmin kirkon jäsenyys oli 67,7 prosentilla suomalaisista. Tarkka jäsenmäärä 31.12.2020 oli 3 743 783.

Kirkosta eronneiden määräksi vuonna 2021 arvioidaan noin 54 000, kun se vuotta aiemmin oli noin 48 000. Kasteiden määräksi arvioidaan noin 26 000. Vuoden 2020 aikana kasteen sai noin 24 900 alle 1-vuotiasta lasta. Kasteiden määrään vaikuttaa osaltaan myös syntyvyyden lievä nousu. Kuolleiden määräksi ennakoidaan viime vuoden vastaavaa lukua eli noin 45 000.

– Toisin kuin viime vuonna, koronapandemialla näyttää tänä vuonna olleen varsin vähän vaikutusta kirkosta eroamisiin ja kirkkoon liittymisiin. Kokonaiskuva vaikuttaa varsin samankaltaiselta kuin keskimääräisesti ennen korona-aikaa, kun mahdolliset kastetilaisuuksien siirtelyt huomioidaan, tutkija Kimmo Ketola sanoo tiedotteessa.

Kirkkoon liittyneiden määrä nousee todennäköisesti yli 20 000:n, kun se ennen korona-aikaa on ollut keskimäärin 16 000-17 000. Kirkkoon liittyneisiin tilastoitiin tänäkin vuonna paljon alle 1-vuotiaita, jotka on ensin liitetty väestörekisteriin ja vasta sitten kastettu. Viime vuoden tavoin korona on vaikuttanut ristiäisten järjestämiseen. Kastejuhlia on mahdollisesti jouduttu siirtämään koronariskien vuoksi myöhempään ajankohtaan.

Kirkkoon liittyi kasteen kautta myös aikaisempaa enemmän 1-17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Marraskuun loppuun mennessä kirjattiin yli 1 600 kastettua nuorta. 18 vuotta täyttäneitä aikuisia kastettiin 240 marraskuun 2021 loppuun mennessä.

Joulukuun 2021 tilastoinnit ovat seurakunnissa vielä kesken, kirkon tiedotteessa muistutetaan.