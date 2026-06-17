Politiikka
17.6.2026 14:16 ・ Päivitetty: 17.6.2026 14:16
Kirsi Varhila Kelan johtajaksi
Kelan uudeksi johtajaksi on valittu Kirsi Varhila. Hän aloittaa tehtävässään 1. elokuuta.
Varhila vastaa asiakkaan lähipalveluista, valtakunnallisista asiakkuuspalveluista ja tietopalveluista. Tarvittaessa hän toimii myös Kelan pääjohtajan sijaisena.
KELAN johtajaksi haki 46 henkilöä. Johtaja nimitetään virkaan viiden vuoden määräajaksi. Nimityksen teki Kelan hallitus keskiviikkona.
Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä ja Satakunnan hyvinvointialuejohtajana.
Varhila seuraa tehtävässä eläkkeelle jäävää Kari-Pekka Mäki-Lohiluomaa.
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