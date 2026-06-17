Kirsi Varhila Kelan johtajaksi

Kelan uudeksi johtajaksi on valittu Kirsi Varhila. Hän aloittaa tehtävässään 1. elokuuta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Varhila vastaa asiakkaan lähipalveluista, valtakunnallisista asiakkuuspalveluista ja tietopalveluista. Tarvittaessa hän toimii myös Kelan pääjohtajan sijaisena.

KELAN johtajaksi haki 46 henkilöä. Johtaja nimitetään virkaan viiden vuoden määräajaksi. Nimityksen teki Kelan hallitus keskiviikkona.

Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä ja Satakunnan hyvinvointialuejohtajana.