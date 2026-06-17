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Politiikka

17.6.2026 14:16 ・ Päivitetty: 17.6.2026 14:16

Kirsi Varhila Kelan johtajaksi

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Kirsi Varhila Helsingissä 31. elokuuta 2020. Hän toimi tuolloin sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä.

Kelan uudeksi johtajaksi on valittu Kirsi Varhila. Hän aloittaa tehtävässään 1. elokuuta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Varhila vastaa asiakkaan lähipalveluista, valtakunnallisista asiakkuuspalveluista ja tietopalveluista. Tarvittaessa hän toimii myös Kelan pääjohtajan sijaisena.

KELAN johtajaksi haki 46 henkilöä. Johtaja nimitetään virkaan viiden vuoden määräajaksi. Nimityksen teki Kelan hallitus keskiviikkona.

Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä ja Satakunnan hyvinvointialuejohtajana.

Varhila seuraa tehtävässä eläkkeelle jäävää Kari-Pekka Mäki-Lohiluomaa.

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