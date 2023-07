Kiuru ja Lindtman vaativat hallitukselta selkeitä toimia rasismikohussa

– Valtiovarainministeri Riikka Purran on yksiselitteisesti irtisanouduttava ja pyydettävä anteeksi vanhoista rasismia ja väkivaltaa ihannoivista teksteistään. On pääministeri Orpon vastuulla, että hallitus puhdistaa täysin rasistisen maineensa kotimaassa sekä kansainvälisesti.

– Jos pääministeri ja hallituspuolueet eivät ole tähän valmiita tai kykeneväisiä, pidän välttämättömänä, että valtiovarainministerin luottamusta mitataan viimeistään heti eduskunnan istuntokauden alussa, Kiuru kirjoittaa Twitterissä.

LINDTMANIN mukaan pääministeri Orpon pitäisi viimenkin ymmärtää, että politiikassa ei ole kyse vain tehtävästä, vaan arvoista.

– Se, mitä nettiin on joskus ennen poliittista uraa kirjoittanut, on yksi asia. Se, miten pääministerin sijainen (Purra) tänään suhtautuu rasistisiin kirjoituksiin, on oma asiansa.