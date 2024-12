Kiuru vastuuttaa valiokunnan välikohtauksesta myös hallitusta – “On selvää, että sattuu ja tapahtuu”

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan (StV:n) puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) joutui puuttumaan kansanedustaja Martin Paasin (kok.) asiattomaksi koettuun toimintaan valiokunnan kokouksessa itsenäisyyspäivän vastaisena yönä. Simo Alastalo Demokraatti

Kiuru vastuuttaa kiristyneestä ilmapiiristä myös Petteri Orpon (kok.) hallitusta, joka on kasannut valiokunnan niskaan ennätysmäärän käsiteltävää lainsäädäntöä.

– Kaikkein isoin tehdas tälle sirkukselle on kuitenkin ne tirehtöörit, jotka laittavat eduskunnan siihen asemaan, että me käytännössä täällä säädämme lakeja näin tiukalla aikataululla, jossa eduskunta kokeilee historiallisesti, että onnistuisiko 27 budjettilain käsittely muutamassa viikossa, Kiuru kertoi toimittajille eduskunnassa tiistaina.

– Jokainen tietää, että kun laitetaan istumaan kahta vuoroa ja vähän kolmattakin, niin on selvää, että sattuu ja tapahtuu.

Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien mukaan Paasin kerrottiin huutaneen kokouksessa oppositiolle, ettei heidän kannoillaan ole merkitystä. Erikoinen käytös oli jatkunut myös kokoustauolla, jolla osa valiokunnan oppositiota ja hallitusta edustavista jäsenistä oli kokenut Paasin esiintymisen uhkaavana. Kiurun puuttuminen liittyi vain Paasin käytökseen kokouksen aikana.

PAASIN käytöstä Kiuru luonnehtii valiokuntaoppaan vastaiseksi.

– Olen siitä huomauttanut kyseistä edustajaa. Siinä samassa keskustelussa olen joutunut huomauttamaan äänenkäytöstä toista edustajaa, Kiuru sanoo.

– Välikohtaus tapahtui myös kokousten välillä. Siihen valitettavasti minulla ei ole valiokuntaoppaan mukaan mahdollista puuttua eikä myöskään valiokuntaneuvoksella.

Paasi on StV:n varajäsen ja seurannut valiokunnan kokouksia paikoin sivupenkiltä. Hän itse selvensi käytöstään STT:lle vetoamalla pitkiksi venyneisiin kokouksiin.

– Kyse on lähinnä siitä, että kun on 17 tuntia istunut kokouksessa, niin on päässyt tunteet vähän hermostumaan. Ja kun painaa päälle se, että on ilmeistä, että toisinaan siellä todella viivytetään asioiden käsittelyä, Paasi sanoi STT:lle.

KIURUN mukaan asian selvittäminen jäi tuoreeltaan torstaina yöllä kesken, ja asiaan ehdittiin palaamaan aikataulusyistä vasta tänään tiistaina.

– Kuten silloin totesimme, meillä ei ole valiokunnan puheenjohtajana tai valiokuntaneuvoksena mahdollisuutta puuttua sellaisiin asioihin, jotka tapahtuvat kokousten tauoilla.

StV sai tulkintaansa vahvistuksen tänään myös eduskunnan virkamiesjohdolta.

Kiuru muistuttaa, että eduskuntaryhmät vastaavat viime kädessä omien edustajiensa käytöksestä.

– Tähän ihmisyyteen näyttää liittyvän sellainen kiusallinen piirre, että meillä kaikilla niitä mielipiteitä on, vaikka aina ei osuisi lankullekaan.