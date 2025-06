KKO ei anna kuluttaja-asiamiehelle valituslupaa sähkön hinnankorotuksesta – Yhtiö kolminkertaisti voimassa olleen sopimuksen hinnat

Pitkään jatkunut vääntö sähköyhtiö Vaasan Sähkön tekemästä hinnankorotuksesta tuli päätökseen tiistaina, kun korkein oikeus (KKO) ei myöntänyt kuluttaja-asiamiehelle valituslupaa asiassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tapauksessa oli kyse Vaasan Sähkön tekemästä hinnankorotuksesta syksyllä 2022, kun energiakriisi koetteli Suomea. Tuolloin sähkön tukkuhinnat nousivat nopeasti, mikä johti siihen, että sähkönmyyjät korottivat hintojaan kuluttajien sähkösopimuksissa.

Vaasan Sähkö ilmoitti syyskuussa 2022 reippaasta hinnankorotuksesta Perussähkö-nimiseen toistaiseksi voimassa olevaan sähkösopimukseen. Yhtiö korotti sähkön hintaa 10,7 sentistä kilowattitunnilta 29,9 senttiin kilowattitunnilta, eli sähkön hinta lähes kolminkertaistui.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen vei Vaasan Sähkön hinnankorotuksen markkinaoikeuden arvioitavaksi kolmen kieltovaatimuksen kera.

ENSIMMÄINEN ja toinen vaatimus koskivat yhtiön käyttämää hinnankorotusperustetta sekä sitä, ovatko yhtiön sähkönhankintakustannukset nousseet kuluttajille ilmoitettua hinnankorotusta vastaavalla tavalla. Kolmas vaatimus koski sitä, miten olennaisia muutoksia sähkönmyyjä voi sopimusehtojen nojalla yksipuolisesti tehdä.

Viime syksynä antamassaan ratkaisussa markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen kieltovaatimukset.

Kuluttaja-asiamies luonnehti päätöstä kuluttajien kannalta pettymykseksi ja haki asiassa vielä valituslupaa KKO:sta yhden periaatteellisen kysymyksen osalta.

Kuluttaja-asiamies olisi halunnut KKO:sta ennakkopäätöksen siihen, voiko sähköyhtiö korottaa toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen hintaa enemmän kuin mihin olisi ollut tarvetta pelkästään muuttuneiden sähkönhankintakustannusten vuoksi.

- Tässä on kyse yksittäistapausta laajemmasta asiasta, koska merkittävällä osalla suomalaisista kotitalouksista on toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus. Sopimusvapauden nojalla ei pitäisi olla mahdollista tehdä kuluttajien kannalta kohtuuttomia hinnankorotuksia, kuluttaja-asiamies Väänänen kommentoi tiedotteessa joulukuussa.

KKO ei kuitenkaan myöntänyt asiassa valituslupaa, joten markkinaoikeuden päätös jäi voimaan.

VAASAN Sähkö sanoo, että se on nyt kaikilta osin saanut vahvistuksen vuonna 2022 tekemänsä hinnankorotuksen oikeellisuudelle.

- Sähkönmyynti on kilpailtu vähittäismarkkina, joka antaa hinnoittelun osalta suojaa kuluttajille, koska sähkösopimus on vapaasti valittavissa. Sen lisäksi kuluttajilla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus kahden viikon irtisanomisajalla, sanoo Vaasan Sähkön toimitusjohtaja Stefan Damlin tiedotteessa.

Damlinin mukaan kyseessä on tärkeä ennakkopäätös sekä sähkönmyyjille että kuluttajille.

- Sähkönmyynnissä hankintakustannukset selviävät kokonaisuudessaan vasta jälkikäteen, kun kulutus on jo toteutunut. Hinnoitteluvaiheessa voidaan vain ennustaa niitä. Jos lähtökohtana olisi se, että hinnanmuutoksen tulee vastata tulevaisuudessa toteutuvia hankintakustannuksia, muuttaisi se oleellisesti alamme toimintamahdollisuuksia, ja sen myötä tarjolla olevia sähkösopimustyyppejä, Damlin sanoo.