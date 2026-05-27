27.5.2026 10:24 ・ Päivitetty: 27.5.2026 10:24

KKV: Tällainen oli valtakunnallinen marjakartelli

VILJA SIRVIÖ / LEHTIKUVA

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo paljastaneensa valtakunnallisen kartellin marja-alalla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

KKV esittää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksuja neljälle luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. Seuraamusmaksujen määräämisestä päättää markkinaoikeus.

KKV:n mukaan kartellissa mukana olivat Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Bothnia Berries ja Polarica.

Yhtiöistä Kiantama on vapautettu seuraamusmaksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi.

Virasto kertoi kartellista lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

KKV:n mukaan yhtiöt yhteensovittivat marjoista poimijoille maksamansa hinnat eli niin sanotut poimijahinnat. Ostokartellin seurauksena yhtiöt ovat voineet maksaa poimijoille matalampia hintoja.

Lisäksi yhtiöt jakoivat KKV:n mukaan toisilleen tietoa muun muassa pakastettujen marjojen määrään vaikuttavista tekijöistä sekä niiden myyntihinnoista ja markkinatilanteesta.

- Menettelyä voidaan pitää hyvin moitittavana kilpailurikkomuksena. Kyseessä on pitkäkestoinen ja vakava kartelli, joka on vahingoittanut suoraan poimijoita ja heikentänyt kilpailua myös myyntimarkkinoilla, sanoo KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo tiedotteessa.

STT kertoi toukokuun alkupuolella, että thaimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvä korruptioepäily on siirtynyt keskusrikospoliisilta syyteharkintaan.

Toisessa tutkinnassa taltioidun sähköpostiviestinvaihdon ja siinä tehtyjen kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Thaimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen.

Marjanpoimijoiden kohtelu ja marja-alan korruptio on ollut tapetilla viime vuosina. Lapin käräjäoikeudessa on puitu kahta isoa thaimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää ihmiskauppajuttua, ja Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty marja-alan ihmiskauppaan liittyvää lahjusasiaa.

