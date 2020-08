Kohti kestävää maailmaa – Satakunnan demarit valmistautuvat SDP:n puoluekokoukseen Tampereella

SDP:n 46. puoluekokous alkaa lauantaina 22.8. ja päättyy maanantaina 24.8. Kokouspaikkana on Tampere-talo. Puoluekokouksessa käsitellään SDP:n poliittinen ohjelma, periaatejulistus, säännöt ja aloitteet sekä henkilövalinnat. Satakunnan demareiden puoluekokousryhmä kokoontuu ja valmistautuu puoluekokoukseen.

Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Puoluekokouksessa henkilövalinnat eivät ole keskiössä. Tällä kertaa puolueen ohjelmat saavat merkittävän huomion kokouksessa. Päätettäväksi tulee puoluehallituksen periaatejulistusesitys Kohti kestävää maailmaa ja lähivuosien poliittinen ohjelma Ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen, ajatuksellisesti vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet.

Sosialidemokraattien perusarvot, missio ja visio

Periaatejulistuksessa määritellään sosialidemokraattien perusarvot, missio ja visio tulevaisuudesta.

Joitakin poimintoja periaatejulistuksesta.

Ihmisen toiminta on vaikuttanut kaikkeen elämään maapallolla. Paremman elämän ja hyvinvoinnin tavoittelu on oikeutettua ja perusteltua. Samalla jatkuva pyrkimys materiaaliseen kasvuun yhdistettynä kapitalistisen talousjärjestelmän vääristymiin on aiheuttanut vaaran kokonaisten ekosysteemien tuhoutumisesta. On välttämätöntä, että toimintamme saatetaan maapallon kantokyvyn rajoihin.

Kaikki työ ja toimeliaisuus ei ole ansiotyötä. Jokaiselle tulee olla mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan omien kykyjensä mukaan, fyysisten tai muiden ominaisuuksien osallisuutta rajoittamatta. Turvallinen arki muodostuu luottamuksesta yhteiskunnallisiin palveluihin, jotka muodostavat turvaverkon hädän ja sairauden kohdatessa. Tulevaisuudessa yhteiskunnan on kyettävä vastaamaan yhä yksilöllisempiin tarpeisiin tukien jokaisen aktiivista osallistumista.

Sosialidemokraattien tavoitteena on yhteiskunta, jossa vapaiden ja tasa-arvoisten ihmisten käyttämä julkinen valta määrittää säännöt, joilla markkinattoimivat. Talousjärjestelmän oikeutus perustuu sen kykyyn lisätä ihmisten tasavertaista hyvinvointia. Ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeät peruspalvelut ja yhteiskunnan keskeiset tukitoiminnot on perusteltua toteuttaa julkisena toimintana tai pitää julkisessa määräysvallassa.

Periaatejulistukseen SDP:n poliittiseen ohjelmaan kannattaa tutustua. Periaatejulistus löytyy puolueen verkkosivuilta https://sdp.fi/wp-content/uploads/2020/05/SDP-Periaatejulistus2020-verkkoon.pdf.ja poliittinen ohjelma https://sdp.fi/wp-content/uploads/2020/05/Poliittinen_ohjelma-2020_verkkoon2_.pdf.

Satakunnan puoluekokousryhmä kokoontuu

Satakunnan demarien puoluekokousedustajat kokoontuvat 8.8. ja 15.8. pohtimaan puoluekokousasioita. Uutisoimme Demokraatin Satakunnan sivulla puoluekokousryhmän kuulumisista. Myös puoluekokouksen aikana tavoitteena on aktiivisesti kertoa puoluekokouksen tapahtumista ja satakuntalaisten toiminnasta siellä.