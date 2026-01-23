Kohu Grönlannista – nyt puhuu Lars Lökke Rasmussen: ”Haluamme lopettaa draaman asian ympäriltä”

Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen kertoo, että Grönlantia koskevat neuvottelut alkavat ”melko pian” Yhdysvaltojen kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ulkoministerin mukaan neuvottelujen tavoitteena on lisätä turvallisuutta arktisella alueella. Rasmussen kommentoi medialle, että tapaamisten aikataulua ei kerrota julkisuuteen.

- Emme kerro, milloin nämä tapaamiset pidetään, koska haluamme lopettaa draaman asian ympäriltä. Nyt tarvitsemme rauhallisen prosessin, Lökke kommentoi toimittajille.

Sotilasliitto Nato kertoi aiemmin, että neuvottelut Tanskan, Grönlannin ja Yhdysvaltojen välillä jatkuvat sen jälkeen, kun Naton pääsihteeri Mark Rutte ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasivat Grönlannin tiimoilta.

Rutten mukaan neuvotteluissa pyritään varmistamaan, että Kiina ja Venäjä eivät saa sotilaallista ja taloudellista jalansijaa Grönlantiin.

Perjantaina Rutte ja Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sopivat, että sotilasliitto tehostaa yhteistyötä arktisen turvallisuuden eteen. Rutte kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä sen jälkeen, kun hän oli tavannut Frederiksenin Brysselissä.

- Teemme yhteistyötä varmistaaksemme, että koko Nato on turvallinen, ja hyödynnämme yhteistyötämme parantaaksemme pelotetta ja puolustusta arktisella alueella.

Frederiksen kirjoittaa X:ssä, että arktisen alueen puolustus ja turvallisuus ovat koko sotilasliiton asia.

- Olemme yhtä mieltä siitä, että Naton on lisättävä sitoutumistaan arktiseen alueeseen, Frederiksen sanoo.

Frederiksen matkustaa tänään Brysselistä Grönlantiin, missä hän tapaa pääkaupunki Nuukissa Grönlannin pääministerin Jens-Frederik Nielsenin. Frederiksenin kanslia ei kerro tarkempia tietoja tapaamisesta.

TRUMP on pitkään vaatinut, että Yhdysvaltojen pitäisi saada Tanskalle kuuluva Grönlanti hallintaansa turvallisuussyistä. Keskiviikkona Trump ja Rutte pääsivät yhteisymmärrykseen Grönlannista, ja Trumpin mukaan tapaamisessa sovittiin alustavasta ratkaisumallista Grönlannin ja arktisen alueen suhteen.

Tapaamisen jälkeen Trump sanoi peruvansa aiemmin uhkailemansa tullikorotukset Suomelle ja seitsemälle muulle maalle, jotka ovat vastustaneet Yhdysvaltojen Grönlanti-aikeita. Samat maat ovat myös osallistuneet viimeisen viikon aikana Grönlannissa järjestettyyn Tanskan johtamaan harjoitukseen asevoimien joukoillaan.

Suomi osallistui harjoitukseen lähettämällä kaksi yhteysupseeria Grönlantiin. Yle kertoi perjantaina, että suomalaisupseerien tehtävä on päättynyt ja he palaavat Grönlannista Suomeen loppuviikon aikana.

Keskiviikkona Trump sanoi ensimmäistä kertaa, ettei Yhdysvallat aio käyttää sotilaallista voimaa Grönlannin mahdollisessa haltuun ottamisessa.