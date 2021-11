Kohu Marja Sannikan ohjelmasta – SDP:n Hussein al-Taee ehdottaa Ylelle sovittelijoita: ”Myös yleisö kiittää”

Ylen Marja Sannikka -ohjelmasta lähtenyt kohu on puhuttanut laajasti alkuviikkona. Nyt kortensa kekoon kantaa SDP:n kansaedustaja Hussein al-Taee, joka kertoo Facebookissa tavanneensa eilen Suomessa käyneen rauhannobelisti Nadia Muradin. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Tapasin häntä päivän mittaan eri tilaisuuksissa ja kuuntelin. Kuuntelu on ihmiskunnan tärkein taito.”

al-Taee kirjoittaa, kuinka viime päivinä Suomessa on vallinnut kohu n-sanan käytöstä Sannikka-ohjelmassa.

”Paljon on ollut kantoja ja keskustelu on yleensä tarpeen. Millainen keskustelu on, siinä valtaa käyttää kutsuja tai fasilitaattori.

Dialogissa on etsittävä sanoja, joita voi sanoa ilman, että ne aiheuttavat allergisia reaktioita. Näin keskustelu säilyy kunnioittavana. Premissi ratkaisukeskeisessä keskustelussa on se, että tiedostetaan osapuolten heikot kohdat, ja annetaan näiden ihmisten itse rauhassa sanoitta,a miten ilmatilaa näiden heikkojen kohtien suhteen voidaan parantaa. Näin voidaan puhua luvalla vaikeista aiheista. Olen viime aikoina seurannut paljon ”ohi huutamista”.”

SDP:n kansanedustaja ehdottaa Ylelle sovittelijoita. al-Taee sanoo, että Ylellä on vastuu laadukkaasta keskustelusta ja lain mukaan myös vastuu yhdenvertaisuuden edistämisestä. Tätä vastuuta viime aikaiseen keskusteluun nähden Ylen on tarkistettava.

”Vastaisuuden varalle näen Ylen tarvitsevan sovittelijoita konsulteiksi projekteihinsa. Enkä tarkoita nobelisteja kuten Nadia Murad tai rauhanvälittäjiä, vaan mieluiten fasilitointia ammatikseen tekeviä henkilöitä. Näillä ammattilaisilla on kykyä opastaa, miten hyvä turvallinen tila luodaan ja miten keskustelijoiden valinnasta ja keskustelun juoksuttamisesta saadaan asian kannalta paras mahdollinen lopputulos. Myös yleisö kiittää.”

al-Taee muistuttaa rauhanvälityksen ensimmäisestä säännöstä ”do no harm”.

”Idea lähtee siitä, että väliintulo alkaa ja loppuu aina siitä, että avaus on tervetullut lisä aiheen ja/tai ihmisten kannalta, jotka ovat siinä keskiössä. Hyvin suunniteltu kohtaaminen ei riko vahingossakaan. Mitä yritän sanoa on se, että aivan sama mikä jokin tieteellinen pohja tai muu pohja on.. jos sana aiheuttaa allergiaa, ja tarkoitus on ratkaista, niin se sana kannattaa jättää väliin, ellei toisin ole sovittu etukäteen.”