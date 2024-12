Kohuäänestys kuohuttaa, SDP:n johdosta suora arvio: ”Suoranainen ihme”

Hallituksen toimintakyky on hyvin ohuen enemmistön varassa, arvioi SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm päivän kohutun päivystys-äänestyksen jälkeen. Demokraatti Demokraatti

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen kiistellyn sairaalaverkkoesityksen äänin 101-96. Hallituspuolueiden edustajista viisi äänesti esitystä vastaan.

Kokoomuksesta vastaan äänesti kaksi. He ovat Markku Eestilä ja Juha Hänninen. Lisäksi Janne Heikkinen oli poissa. Perussuomalaisista vastaan äänestivät Sanna Antikainen, Mikko Lundén, Mikko Polvinen. Antti Kangas oli poissa.

Malmi arvioi, että viimeistään nyt sekä perussuomalaisten että kokoomuksen äänestäjät näkevät, minkälaista politiikkaa kokoomus ja perussuomalaiset todellisuudessa ajavat.

– Ne lakkauttavat ihmisten terveydelle tärkeitä palveluita ilman, että samalla syntyisi todellisia säästöjä. Onneksi löytyi niitäkin, jotka uskalsivat äänestää huonoja päätöksiä vastaan, Malm sanoo tiedotteessaan.

Malmin mukaan on ”suoranainen ihme”, ettei useampi hallituspuoleen edustaja noussut puolustamaan omien alueidensa sairaalapalveluita.

Malmin mielestä äänestys teki selväksi myös sen, että hallituksen toimintakyky on hyvin ohuen enemmistön varassa, kun vastakkain ovat kansalaisten hätä ja valtiovarainministeri ministeri Riikka Purran (ps.) sakset.

– Hyvät suomalaiset, meillä on siis toivoa. On mahdollista muuttaa Suomen suunta, kansalaisten vahvalla viestillä päättäjille on merkitystä, Malm sanoo.