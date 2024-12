Tuppurainen sairaalaverkkoäänestyksen jälkeen: Vain ajan kysymys, milloin politiikan suunta muuttuu

Hallituksen ajama kiistelty sairaalaverkkoesitys hyväksyttiin tänään eduskunnassa tiukan äänestyksen jälkeen. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

– Hyvin synkkä päivä sairaalapaikkakunnille ja tavallisten ihmisten hoitoonpääsylle, mutta kyllä äänestys osoitti sen, että hallituksen enemmistö on hyvin kapea. Se lepää hyvin, hyvin kapeilla harteilla, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi tänään äänestyksen jälkeen.

– Äänestys osoittaa, että kansalaisten keskuudessa kasvava tyytymättömyys Orpon-Purran oikeistohallituksen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan on murtautunut läpi nyt jo eduskuntaan ja hallituspuolueiden riveihin. Hallituspuolueiden rivit hajosivat. On vain ajan kysymys, milloin kansalaisten kasvava tyytymättömyys kasvaa niin suureksi, että se lopulta muuttaa politiikan suunnan.

Eduskunta hyväksyi tänään sairaalaverkkoesityksen äänin 101-96. Osa perussuomalaisten ja kokoomuksen kansanedustajista kapinoi ja äänesti esitystä vastaan.

HALLITUSPUOLUEIDEN piiristä oli laadittu lausuma, jonka tarkoitus oli todennäköisesti helpottaa sitä, että osa hallituspuolueiden edustajista saadaan varsinaisen sairaalaverkkoesityksen taakse.

– Lausumalla ei tule olemaan konkreettisesti merkitystä kansalaisten hoitoonpääsylle, Tuppurainen uskoo.

– Eli voimaan on jäänyt Orpon-Purran hallituksen päätös sulkea ympärivuorokautinen päivystys esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla Oulaskankaan sairaalassa, joka nousi nyt loppumetreillä tämän keskustelun keskiöön. Eikä ihme, Oulaskankaan sairaala on erittäin toimiva kokonaisuus, joka yhdessä Oulun yliopistollisen keskussairaalan kanssa on pystynyt varmistamaan kansalaisten hoitoonpääsyn. Neljä hallituspuolueiden kapinoitsijaa tuli nimenomaan alueilta, joka koskettaa Oulaskankaan sairaalaa, kaksi poissa, kaksi äänesti vastaan, Tuppurainen on laskenut.

TUPPURAINEN kertoo näkevänsä tällä hetkellä hallituspuolueiden rakoilussa sellaisia merkkejä, joita ilmenee yleensä vasta aivan vaalikauden lopulla vaalien lähestyessä.

Jos SDP pääsee aikanaan hallitusvastuuseen, perutaanko näitä sairaalapäätöksiä?

– Sairaalaverkkoesityksen aivan keskeinen perimmäinen ongelma liittyi siihen, että valtioneuvosto otti itselleen asian, joka tosiasiallisesti olisi kuulunut päättää hyvinvointialueilla. SDP:n linja on se, että päätökset sairaalaverkosta, päivystyksistä kuuluvat hyvinvointialueille itselleen. Kunnioitamme tässä hyvinvointialueiden itsemääräämisoikeutta.