Kohusaarnaaja ja ihmeparantaja Owuorin Suomi-vierailu vaikeutui taas

Suomalainen turkisyhtiö Saga Furs kertoo STT:lle peruneensa kenialaisen saarnaaja David Owuorin tulevan esiintymisen sen tytäryhtiö Saga Congress Centerin tiloissa Vantaalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tohtori Owuorin nimellä esiintyvä kohusaarnaaja on tulossa Suomeen joulukuussa, ja tilavarauksen oli tehnyt hänen asioitaan täällä hoitava yhdistys Parannuksenteon ja Pyhyyden Palvelustyö Suomi ry.

Saga ilmoitti tilavarauksen peruuttamisesta sen jälkeen, kun STT oli kysynyt asiasta. Saga kertoi, ettei se yleensä tunne tilojen vuokraajia tai suunniteltuja tapahtumia etukäteen.

Afrikassa valtavia yleisömassoja esiintymisellään kerännyt saarnaaja tunnetaan hämmentävistä opetuksistaan ja ennustuksistaan. Hän vastustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia sekä muun muassa minihameita niiden synnillisyyden takia. Homous, alastomuus ja perversiot aiheuttavat hänen mielestään jopa luonnonkatastrofeja.

Suomalainen järjestäjäyhdistys vakuuttaa saarnaajan pystyvän parantamaan jopa etänä vakavia sairauksia, sokeutta, kuuroutta, syöpäkasvaimia ja HIV-tartuntoja.

Vapaaksi kristilliseksi seurakunnaksi itseään kuvaava yhdistys markkinoi yleisötilaisuuksia varsinkin vakavasti sairaille ihmisille, luvaten heidän saavan niistä apua.

IHMEPARANTUMISET ovat käsitteinäkin perinteisen lääketieteen vastaisia, vaikka järjestäjä mainostaakin niiden aitoutta. Väitteillä Owuor on kuitenkin saanut kerättyä ympärilleen suuren kansainvälisen uskovaiskunnan.

Tohtori Owuor, jolla ei ole tohtorintutkintoja, on hyvin suosittu hahmo myös Etelä-Amerikan itsevaltiaiden parissa. Viimeksi häntä isännöi näyttävästi Venezuelan presidentti Nicolas Maduro.

Suomessa hänen sanomaansa jaetaan herätyskristillisten tv-kanavien sekä nettivideoiden kautta.

SAARNAAJAN PITI tulla Suomeen jo viime syksynä, mutta silloinkin monet tapahtumatilat eri puolilta maata peruivat saarnaajan taustajärjestön varauksia.

Nyt Parannuksenteon ja Pyhyyden Palvelustyö -yhdistys korostaa, että uuden vierailun tarkoituksena on sananjulistus.

– Viime vuonna nousi mediassa turha mustamaalauskohu, jossa levitettiin vääriä tietoja. Tiedoksi medialle, että hän ei ole tulossa Suomeen puhumaan homoseksuaalisuudesta, se ei ole hänen kutsunsa, vaan hän on tulossa julistamaan Messiaan Jeesuksen tulemusta ja rukoilemaan sairaiden puolesta, yhdistys kirjoittaa verkkosivuillaan.

Owuor on vieraillut Suomessa ensimmäisiä kertoja jo 2010-luvulla.