Kokko pettyi Keski-Suomen palveluverkkoesitykseen – moittii päättäjiä rohkeuden puutteesta

Keski-Suomen aluevaltuuston puheenjohtaja Jani Kokko (sd.) on pettynyt lopulliseen palveluverkkoesitykseen. Hänen mielestään päättäjät tuntuvat unohtaneen kokonaisuuden. Demokraatti Demokraatti

Kokko muistuttaa, että palveluverkkouudistuksen tavoitteena on ollut irroittautua kuntarajoista, ja ajatella koko Keski-Suomea kokonaisuutena.

– SDP:n ja keskustan sotemallista voi olla montaa mieltä, mutta fakta on se, että me tarvitsimme leveämmät hartiat monissa maakunnissa, Keski-Suomessa mukaan lukien. Tämä on kuitenkin tuntunut Keski-Suomen päättäjiltä unohtuneen, Kokko sanoo tiedotteessa.

Kokko huomauttaa, että pienempi määrä fyysisiä toimipisteitä tarkoittaa mahdollisuutta parempiin palveluihin, kun resurssit voidaan kohdentaa viisaammin.

– Järkevämpi suunnittelu ja kokonaisuus takaisi henkilöstölle paremman jaksamisen ja turvaisi paremmat tukipalvelut. Esimerkiksi Karstula, Viitasaari ja Joutsa olisivat voineet palvella maantieteellisesti laajempaa aluetta paremmin.

Kokon mukaan päätös palveluverkosta on kohtalokas, ja siksi valmistelua onkin tehty pitkään ja huolella pohjautuen aluevaltuuston yksimielisesti hyväksymään strategiaan ja palvelutasopäätöksiin. Kokon mukaan pelkona on, että nyt tehty päätös johtaa valtiovarainministeriön arviointimenettelyyn talouden sakatessa, ja voi pahimmillaan johtaa hyvinvointialueen liittämiseen toiseen.

– On myös irvokasta, että hallituksessa kokoomus leikkaa soten rahoituksesta, mutta paikallistasolla kokoomuslaiset esittävät lisäyksiä palveluihin. Kokoomus kulkee niin monilla rattailla kuin päätöksenteon tasoja on, Kokko sivaltaa.

Virkakunta on Kokon mukaan tehnyt viimeisen vuoden aikana valtavan perusteellisesta valmistelutyötä, joka on valitettavasti vesittynyt poliitikkojen rohkeuden puutteen vuoksi.

– Olisi hyvä meidän päättäjien muistaa, että saavutettavuuden ja laadun pitäisi olla päätöksenteon tärkeimmät kriteerit, ei fyysinen sijainti, Kokko sanoo.

Maksimissaan 30 minuutin päässä olevat laadukkaat ja monipuoliset sote-palvelut ovat edelleen Kokon tavoitteena.

– Valitettavasti edessä lienevät vielä suuremmat leikkaukset palveluverkkoon vuonna 2026 kuin mitä virkakunta tänä keväänä esitti johtuen henkilöstön jaksamisesta ja riittävyydestä.