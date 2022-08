Kokoomukselta vaade pöytään kesken budjettiriihen – haluaa Marinilta ilmoituksen

Kokoomus vaatii pääministeri Sanna Marinin (sd.) ilmoitusta eduskunnalle Fortumin tilanteesta ja sähkömarkkinoiden kriisiytymisestä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kokoomus kertoo asiasta tiedootteella.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen (kok.) ja talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kertovat edellyttävänsä selvyyttä siihen, ”miksi Fortumin ja sähkömarkkinoiden kriisiin ei ole herätty ajoissa ja miksi sähkömarkkinoiden toimintaa turvaaviin toimenpiteisiin ryhdytään vasta nyt, eikä jo keväällä”.

“Hallituksen on tehtävä selkoa avoimesti eduskunnalle ja Suomen kansalle, mitä toimenpiteitä on otettu käyttöön sähkömarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi ja kriisin ehkäisemiseksi, ja miten tilannetta on kevään ja kesän aikana hoidettu. Lisäksi on saatava avoimesti vastaus siihen, millaisiin vastuisiin Suomi on sitoutunut. Kyse on valtion ja kuntien omistuksien kautta miljardien eurojen kysymyksestä suomalaisille veronmaksajille. Tilanteen laajuuden vuoksi eduskunnalla on oikeus saada oikea informaatio asiaan suoraan pääministeriltä”, Mykkänen sanoo tiedotteessa.

Kokoomus ennakoi, että Fortum menettää enemmistön Uniperista, mikäli se ei investoi miljardeja euroja lisää Uniperiin merkitäkseen sen osakkeita.

“Nyt on oikea aika arvioida avoimesti seuraavia kysymyksiä: onko oikeudenmukaista että suomalainen veronmaksaja joutuu Saksan epäonnistuneiden energiaratkaisujen maksajaksi sen sijaan, että Saksa olisi antanut kaasun hinnan nousta normaaliin tapaan? Miltä osin Suomen tavoitteet tosiasiallisesti toteutuvat ja mitä tästä voidaan oppia siltä varalta, että Uniperin pelastaminen vaatii vielä uusia toimia kriisin mahdollisesti kärjistyessä. On myös syytä kysyä, onko Saksan käytäntö kaasun hintasääntelyssä ollut investoijien tiedossa sekä onko se sopusoinnussa eurooppalaisen energiamarkkinan ja EU:n kaasun säästökampanjan kanssa”, Mykkänen jatkaa.

Mykkäsen mukaan vakuusvaatimusten aiheuttamat ongelmat sähköyhtiöille ovat olleet tiedossa jo viimeistään alkukesästä lähtien.

”Energia-ala on eurooppalaisella tasolla esittänyt huolensa jo huhtikuussa. Kaikki ei ole voinut siis tulla yllätyksenä hallitukselle, missä on etukäteisvalmistelu? Mielestämme eduskunnan tulee saada tietää miten hallitus on varautunut näihin ongelmiin, mitä toimenpiteitä on tehty etupainotteisesti ja millaisilla ratkaisuilla sähkömarkkinoiden toiminta turvataan niin lyhyellä aikavälillä kuin pysyvämminkin”, Mykkänen sanoo.

Kokoomus haluaa myös tietää, ”miksi tilanne on päässyt ajautumaan pisteeseen, jossa sähköpörssi ei toimi ja useat sähköyhtiöt ovat jopa maksukyvyttömyyden partaalla”.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Grahn-Laasonen on kutsunut talousvaliokuntaan kuultaviksi omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) ensimmäiseen kokoukseensa tiistaina.