Kokoomuksen edustajalta raju purkaus Marinille: ”Te vähättelette ja ilkutte ylimielisesti”

Eduskunta käy tänään yleiskeskustelua valtion ensi vuoden talousarviosta. Kuten asiaan kuuluu, opposition kansanedustajat antoivat ryhmäpuheenvuoroissa kritiikkiä hallitukselle julkisen talouden hoidosta.

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron käytti kansanedustaja Toimi Kankaanniemi.

Hän kiinnitti huomiota muun muassa sähkön hinnan nousuun ja sen vaikutuksiin kansalaisille.

Hallituksen talousarvioesitys ei Kankaanniemen mukaan lupaa helpotusta perheiden hätään.

– Valtiovarainvaliokunnan mietintö sisältää kauniita lauseita ja konkreettiset toimet puuttuvat.

– Jouduin toteamaan viljelijälle, yrittäjälle ja yksihuoltajaäidille, että hallitus riitelee ja keskittyy yli-innokkaaseen ilmasto- ja maailmanparannuspolitiikkaansa. Suomalaisten päälle kaatuvat ongelmat ovat ministereille toissijaisia. Perussuomalaisten linja on päinvastainen. Me tiedostamme maassamme vallitsevan hätätilan.

Kankaanniemi torui hallitusta myös velan kasvattamisesta.

– Velkaantumisesta varoittaneiden kansainvälisten ja kotimaisten asiantuntijoiden viestit eivät ole herättäneet edes keskustalaista valtiovarainministeriä.

– Vasemmistopuolueet ovat ihastuneet velkarahan jakoon ja kireään verotukseen seurauksista välittämättä. Suomi tarvitsee uudistusohjelman. Työ, yrittäminen ja verotus on tehtävä kannustavaksi ja sosiaaliturva kohdistettava sitä tarvitseville suomalaisille, Kankaanniemi linjasi.

KOKOOMUKSEN ryhmäpuheenvuoron käytti kansanedustaja Kalle Jokinen (kuvassa).

– Marinin hallituksen ensi vuoden budjetti on rakennettu yli kahdeksan miljardin euron velanoton varaan. Tämä budjetti on esimerkki koko vaalikauden talouspolitiikan linjasta: hallitus lisää menoja ja velkaa vailla vastuuta huomisesta, Koskinen aloitti.

– Kokoomus hyväksyy välttämättömät puolustukseen ja turvallisuuteen liittyvät menot. Mutta aina, kun lisätään välttämättömiä uusia menoja, on johtajuuden puutetta, jos ei pysty jättämään jotain vähemmän tärkeää pois.

Jokisen mukaan hallitus käyttää budjettikehysten poikkeuslauseketta väärin ja siihen liittyviä menoja ei ole eritelty.

– Venäjän hyökkäyssodan perusteella turvallisuuteen, vihreään siirtymään ja puolustukseen liittyviä menoja voidaan lisätä, eikä muualta tarvitse vastaavasti tinkiä.

– Käytännössä poikkeuslauseke on kirjattu niin väljäksi, että sen piiriin voi lukea lähes mitä tahansa. Jää vaikutelma, että hallitus on tietoisesti siivonnut kehysten sisälle tilaa, jotta mistään ei tarvitse tinkiä. Suomalaiset ansaitsevat selityksen, miksi sodan takia on aivan välttämätöntä velkarahalla esimerkiksi tukea karpalon ja osmankäämin istuttamista, Kelan etuuskäsittelyn kehittämistä tai sähköautojen hankintatukia.

Jokisen mukaan suunta on muutettava, kun haluamme kasvua ja hyvinvointia.

– Velkalinja ei voi jatkua, kun tahdomme säilyttää hyvinvointipalvelut myös lapsillemme ja lastemme lapsille.

JOKINEN kritisoi suorasukaisesti myös pääministeri Sanna Marinia (sd.).

– Pääministeri Marin te olette epäonnistuneet kohtalokkaasti hallituksenne talouspolitiikassa. Siitä huolimatta näyttää siltä, että te torjutte maan parhaiden talousasiantuntijoiden näkemyksen sopeutustarpeesta. Te lisäätte menoja ja velkaa, mutta ette ole valmis säästämään, sen sijaan te vähättelette ja ilkutte ylimielisesti niille, jotka hakevat vakavalla mielellä ulospääsyä hallituksenne alulle panemasta talouden syöksykierteestä. Ymmärrättekö, että talouspolitiikkanne ajaa hyvinvointipalvelut haaksirikkoon? Minä kun luulin, että SDP arvostaa ja on valmis puolustamaan hyvinvointivaltion palveluita.

Kristillisdemokraateista ryhmäpuheenvuoron piti eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen. KD:n mukaan 8 miljardin euron budjettialijäämä on aliarvio, sillä soten alirahoitus tulee vaatimaan seuraavalta hallitukselta lisätalousarvioita.

– Marinin hallitus jättää kädenojennuksena seuraavalle hallitukselle yli kahdeksan miljardia euroa alijäämäisen budjetin. Tuo kahdeksan miljardia ei valitettavasti ole koko totuus, sillä parin viikon kuluttua aloittavien hyvinvointialueiden rahoituksessa on yli miljardin aukko, joka seuraavan hallituksen on paikattava.

– Lisäksi meillä on yhä hoitovelkaa, jota hallitus on valitettavasti omilla toimillaan myös pahentanut leikkaamalla yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksista, Räsänen jatkoi.