Kokoomuksen eurooppalaisesta kattojärjestöstä kuuluvat puheet hämmentävät – Heinäluoma: “Vanhanaikaista valtapolitiikkaa”

Euroopan komission puheenjohtaja, keskusta-oikeistolaisen EPP-ryhmän kärkiehdokas Ursula von der Leyen ja EPP:n puheenjohtaja Manfred Weber ovat väläyttäneet olevansa valmiita yhteistyöhön laitaoikeistolaisen Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän (ECR) kanssa tulevalla vaalikaudella. Johannes Ijäs Demokraatti

Euroopan kansanpuolue EPP:hen kuuluvat Suomesta kokoomus ja kristillisdemokraatit.

SDP:n jatkokautta tavoitteleva europarlamentaarikko Eero Heinäluoma pitää avausta vanhanaikaisena valtapolitiikkana.

– EPP (Euroopan kansanpuolue) yrittää epätoivoisesti löytää itselleen uutta voimaa olosuhteissa, joissa EPP:n oma kannatus on laskenut. ECR-yhteistyö on yritys hakea vipuvoimaa oikealle parlamenttivaalien jälkeisiin neuvotteluihin uuden komission ohjelmasta. Se on sillä tavalla vaarallinen, että ECR:hän ei ole aidosti sitoutunut Euroopan demokraattisiin ihanteisiin eikä myöskään EU:n perusarvoihin, Heinäluoma näkee.

– ECR-ryhmän johtava puolue on tähän saakka ollut Puolan PiS, Laki ja oikeus, joka rajoitti mediavaltaa ja puuttui riippumattomaan tuomioistuinlaitokseen ja rajoitti naisten oikeuksia sekä yritti epätoivoisesti tarrautua valtaan vaalien jälkeen, hän jatkaa.

EPP:n väläytys ECR-yhteistyöstä tuo Heinäluoman mielestä ison kysymysmerkin EU:n kehitykseen ja siihen, mitä vaalien jälkeen tapahtuu.

– Osoittaa tavallaan puheet äärioikeiston nousun seurauksista, Heinäluoma katsoo.

HEINÄLUOMA käytännössä näkee, että EPP pyrkii luomaan ECR:lle kättä ojentelemalla neuvotteluvaltaa eurovaalien jälkeiseen aikaan esimerkiksi suhteessa pitkäaikaiseen yhteistyökumppaniin sosialistien ja demokraattien ryhmään (S&D).

Kiinnostava kysymys on, voisiko EPP:n ja ECR:n yhteistyö todellisuudessa realisoitua.

– Kyllä he luovat sen uhkan, että he ovat valmiit myös tekemään oikean laidan kanssa yhteistyötä. Joissakin mielipidetutkimuksissahan on näkynyt, että oikean laidan kaikki puolueet yhdessä voisivat saada lähelle 50 prosenttia olevan paikkamäärän.

Tämä vaatisi kuitenkin sitä, että ECR:ästä vielä jyrkemmin oikealle menevä Identiteetti ja demokratia -ryhmä olisi yhteistyössä mukana. Tähän EPP:n johto ei ole kuitenkaan viestinyt taipuvansa.

Heinäluoma toteaa, että olisi hyvin vaikea nähdä, että S&D ja ECR pystyisivät sopimaan yhteisestä ohjelmasta. Tällainen tuntuisi hyvin teoreettiselta. Näiden ryhmien kannat ilmastonmuutokseen ja esimerkiksi EU:n yhteiseen rahankäyttöön ovat kaukana toisistaan.

– Täytyy muistaa myös, että ECR:ssä on porstuassa odottamassa (Unkarin pääministeri Viktor) Orban.

Orban on kertonut Fidesz-puolueensa haluavan liittyä ECR-ryhmään eurovaalien jälkeen.

Italian pääministeri Giorgia Meloni, jonka puolue on Italian veljet, on toivottanut Fideszin tervetulleeksi ECR:ään.

HEINÄLUOMA muistuttaa, että EPP:n ECR-yhteistyötä väläyttäneet von der Leyen ja Weber molemmat tulevat Saksasta ja molemmat ovat kristillisdemokraatteja.

– Saksassa ECR ei ole kysymys. Saksalaisille kristillisdemokraateille sopii vetää rajaa ID:hen ja avata ovia ECR:lle, koska se ei avaa Saksassa hankalaa keskustelua, koska siellä ei ole ECR:ää. Mutta monessa muussa maassa tilanne on toinen, hän toteaa.

Heinäluoma ennakoi, että avaus voi repiä EPP:tä muissa maissa, esimerkiksi Puolassa, jossa on niin ECR:ään kuin EPP:hen kuuluvat puolueet.

Vaikka gallupeissa EPP:llä on vielä paljon etumatkaa, Heinäluoma uskoo, että S&D-ryhmä voi taistella EPP:n rinnalla suurimman puolueen paikasta europarlamentissa. Osaltaan tähän saattaa vaikuttaa EPP:n väläytys ECR-yhteistyöstä.

– Jos demarit on suurin, se sulkee pois käännöksen äärioikealle.

Keskustelussa vaikuttaa olevan paljon samoja kaikuja kuin Suomen eduskuntavaalien tilanteessa, jossa puhuttiin taktisesta äänestämisestä ja SDP pyrki saavuttamaan johtavan puolueen asemaa.

Heinäluoma toteaa, että Etelä- ja Pohjois-Euroopassa demareilla on tällä hetkellä vahvaa kannatusta. Keski-Euroopassa sen sijaan on vaikeuksia.

– Se melkein ratkeaa Saksassa, että saavatko Saksan demarit rivejään kuntoon.

Demokraatti kertoi tänään, että Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei sulje pois yhteistyötä laitaoikeistolaisen ECR-ryhmän kanssa europarlamentissa.