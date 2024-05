Orpo ei sulje pois yhteistyötä laitaoikeistolaisen ECR-ryhmän kanssa europarlamentissa

Euroopan komission puheenjohtaja, EPP-ryhmän kärkiehdokas Ursula von der Leyen on väläyttänyt olevansa valmis yhteistyöhön laitaoikeistolaisen Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän (ECR) kanssa tulevalla vaalikaudella. Johannes Ijäs Demokraatti

Keskusta-oikeistolaisen Euroopan kansanpuolue EPP:n ECR-yhteistyö olisi todella järisyttävä asia Euroopassa, jossa yhteistyö on pitkään rakentunut sosiaalidemokraattien (S & D) ja EPP:n yhteistyölle.

– Se riippuu paljon siitä, millainen parlamentin kokoonpano on ja kuka on missäkin ryhmässä. Parlamentti muodostaa enemmistöt, von der Leyen on sanonut.

Asiasta on tulossa kuuma kysymys kesällä käytäviin eurovaaleihin.

Suomessa MTV on kertonut, että Euroopan parlamentin suurinta ryhmää Euroopan kansanpuoluetta (EPP) johtava Manfred Weber ei myöskään kysyttäessä sulje pois yhteistyötä laitaoikeistolaisen Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän (ECR) kanssa seuraavalla vaalikaudella.

DEMOKRAATTI tiedusteli pääministeri Petteri Orpon (kok.) kantaa kärkiehdokas von der Leyenin ja Weberin avauksiin. Linjaus näyttää noudattavan samoja linjoja kuin von der Leyenin ja Weberin puheet.

Orpo muistuttaa, että Suomesta perussuomalaiset kuuluu ECR-ryhmään ja EPP:hen kuuluva kokoomus tekee hallitusyhteistyötä täällä perussuomalaisten kanssa.

Europarlamentissa mahdollisuus EPP:n ja ECR:n yhteistyöhön riippuu Orpon mukaan pitkälti siitä, millaiseksi ECR:n ryhmä vaalien tulosten perusteella muotoutuu ja millaista politiikkaa ryhmä tekee. Avointa valtakirjaa hän ei yhteistyöhön olisi kuitenkaan antamassa.

– Jos siellä on tämäntyyppisiä puolueita kuin perussuomalaiset, pidän yhteistyötä mahdollisena.

Sen sijaan toisen laitaoikeistolaisen ID-ryhmän kanssa Orpo ei näe yhteistyön mahdollisuuksia. Hän luonnehtii ID:tä muun muassa äärioikeistolaiseksi ja venäjämieliseksi.

– Sen kanssa (yhteistyö) on täysin poissuljettu. ECR:n osalta se riippuu minusta paljon vaalituloksesta, Orpo näkee.

– ECR:n osalta varmaan Italian pääministeri (Giorgia) Melonin ja hänen puolueensa rooli on merkittävä, kuinka yhteistyökykyinen ryhmä siitä muodostuu parlamenttiin. En menisi asioiden edelle mutten sulje pois.

Orpon viittaama laitaoikeistolainen Identiteetti ja demokratia -ryhmä (ID) on vielä jyrkemmin oikealla kuin ECR. ID sulkee sisäänsä muun muassa Saksan AfD-puolueen ja Ranskan Kansallisen liittouman. Myös Manfred Weber on linjannut ID:n kokonaan yhteistyön ulkopuolelle tulevallakin kaudella.

PUOLAN edellinen hallituspuolue Laki ja Oikeus (PiS) on tällä hetkellä suurin ryhmä ECR:ssä. Perussuomalaiset jätti viime vuonna ID:n ja siirtyi ECR:ään.

Unkarin pääministeri Viktor Orban on kertonut Fidesz-puolueensa haluavan liittyä ECR-ryhmään eurovaalien jälkeen. Fidesz erosi keskustaoikeistolaisesta, muun muassa kokoomuksen sisäänsä sulkevasta EPP:stä vuonna 2021 ja sen mepit ovat nyt ilman ryhmää.

Italian pääministeri Giorgia Meloni, jonka puolue on Italian veljet, on toivottanut Fideszin tervetulleeksi ECR:ään. Uuden Suomen mukaan perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on vahvistanut, että PS:n kanta tähän on kielteinen.

ORPO viittaa Fideszin osalta historiaan.

– Kokoomus ja allekirjoittanut oli hyvin keskeisessäkin roolissa siinä, että Fidesz erotettiin aikanaan EPP:stä.

Näetkö, että ainakaan ECR:n kanssa jossa on Fidesz, ei EPP:n pitäisi tehdä yhteistyötä?

– Pidän sitä erittäin vaikeana.

Orpo näkee, että EPP:n peliliikkeessä ECR:n suuntaan on kyse siitä, että eurooppalainen puoluekenttä on pirstaloitunut.

– Jostain sitä enemmistöä parlamenttiin pitää lähteä rakentamaan. Aivan oleellista on pystyä nurkkaamaan nämä EU:ta hajottavat voimat, oikeusvaltiota murentavat voimat, venäjämieliset ja ne, jotka eivät ole valmiita tukemaan Ukrainaa. Nämä asiat ovat ne, jotka minulle ja kokoomukselle merkitsevät. Nämä asiat ovat myöskin, joista tulen puhumaan EPP:ssä varapuheenjohtana, pääministeri sanoo.

Orpo on toiminut EPP:n varapuheenjohtajana vuodesta 2020.