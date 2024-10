Kokoomuksen Kilveltä kirjallinen kysymys kirjojen arvonlisäverosta – “Vaikutukset tuntuvat kovin kohtuuttomilta”

Kansanedustaja, kirjailija Marko Kilpi (kok.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen kirjoille kaavaillusta arvonlisäveron korotuksesta. Demokraatti Demokraatti

– Kulttuurialan vaikutukset Suomen bruttokansantuotteeseen on merkittävät, mutta hyvin usein alaan kohdistuvat leikkaukset ovat suhteessa valtion talouteen varsin pieniä, mutta negatiiviselta vaikutukseltaan alan toimintaan hyvin merkittäviä, Kilpi toteaa Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä lähettämässään tiedotteessa.

Petteri Orpon (kok.) hallitus on ohjelmassaan linjannut nostavansa kirjojen arvonlisäveron alennetusta 10 prosentin kannasta 14 prosenttiin.

Kilpi muistuttaa, että kirjailijoiden mediaanitulo on Suomessa noin 1700 euroa vuodessa ja tulot ovat olleet viime ajat laskussa.

– Jos arvonlisäveroa nostetaan, voidaan pitää todennäköisenä, että se vaikuttaa kirjojen myyntiin negatiivisesti. Vaikuttaa myös siltä, että arvonlisäveron nostolla on yllättäviäkin vaikutuksia, sillä se ei ainoastaan nosta kirjan hintaa, vaan se pienentää samassa suhteessa kirjailijan entisestään pientä tulo-osuutta, Kilpi sanoo.

KIRJAILIJAN tulot muodostuvat useasta pienestä purosta. Lainauskorvaus on yksi niistä. Kilpi toteaa, että kirjojen arvonlisäveron korotus tulee yhtä lailla pienentämään myös kirjailijan saamaa tuloutusta, kuten se tekee myyntiosuuden osalta.

– On epäselvää, onko näitä vaikutuksia otettu arvonlisäveron korotusta kaavailtaessa huomioon. Mikäli näin ei ole tehty, olisi syytä tarkastella asiaa ja arvioida vaikutuksia uudelleen. Summattuna yhteen nämä vaikutukset tuntuvat kovin kohtuuttomilta kirjailijoita kohtaan, sillä haitallisia vaikutuksia onkin yhtä aikaa useita. Tässä kohtaa voidaan kysyä, kuinka paljon on kohtuullista ja oikeudenmukaista, Kilpi kysyy. Lisää aiheesta Liput liehuvat Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden kunniaksi

– On muistettava, että on erinomaisen tärkeää pitää huolta meidän omasta kulttuuristamme. Se on monen muun seikan lisäksi myös mitä suurimmissa määrin turvallisuus- ja huoltovarmuusasia.

– Tällaisina aikoina näillä asioilla pitäisi olla erityinen merkitys ja siksikin olisi erinomaisen tärkeää, että vaikutuksia tarkasteltaisiin huolellisesti ja perusteellisesti ja siinä otettaisiin huomioon kaikki mahdolliset vaikutukset.

Kilpi tunnustaa, että Suomi on vaarallisesti velkaantunut hyvinvointivaltio ja pitää kipeiden päätösten tekemistä välttämättömänä.

– Vaikeina aikoina kulttuuriala joutuu yleensä aina ensimmäisten joukossa merkittäviin ristipaineisiin ja samalla tavalla myös yleensä kulttuuriala on viimeinen, joka vaikeiden aikojen helpottaessa annetaan elpyä, Kilpi muistuttaa tiedotteessaan.