Kokoomuksesta täyslaidallinen demareille: ”Tahdotaanko Suomesta tytäryhtiötalous?”

Tänään julkaistun demaritaustaisen Kalevi Sorsa -säätiön raportin mukaan perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennus pienensi valtion verotuloja vuosina 2020-2024 yhteensä miljardilla eurolla. Demokraatti Demokraatti

Kokoomuksen kansanedustaja ja verojaoston puheenjohtaja Ville Valkonen tyrmää tiedotteessaan ”SDP:n ja sen ajatuspajan ehdotukset rajoittaa suomalaisten yritysten kannalta tärkeää sukupolvenvaihdoshuojennusta”.

Kalevi Sorsa -säätiö kannattaa sukupolvenvaihdoshuojennuksen merkittävää rajaamista raportissaan ”Lahjaveropuhallus”.

– Verotuen kaventaminen voisi lisätä verotuloja jopa 200 miljoonalla eurolla vuodessa. Nämä rahat voitaisiin käyttää esimerkiksi tarpeellisiin lisämenoihin tai veronalennuksiin. Samalla voitaisiin helpottaa edelleen perintöveron maksamista esimerkiksi pidentämällä veron maksuaikaa, Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finér sanoi tiedotteessa tänään.

SDP itse esitti huojennuksen puolittamista viime keväänä. Kokoomuksen kansanedustajan mielestä tämä osoittaa, ettei SDP:ssä ymmärretä, mistä työpaikat ja kasvu syntyvät.

– Tahdotaanko Suomesta tytäryhtiötalous? SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman puhuu siitä, miten yrityksien kasvulle on luotava edellytyksiä. Samalla olemassa olevat kotimaiset perheyritykset halutaan näköjään ajaa ulkomaiseen omistukseen paniikkimyynneillä. SDP:n ajatuspajan ehdotukset vaarantaisivat tuhansia yrityksiä ja satoja tuhansia työpaikkoja, Valkonen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa sukupolvenvaihdoshuojennus on elintärkeä monen perheyrityksen jatkuvuuden kannalta.

– Tämä on jatkoa sille veronkiristyspolitiikalle, joka ajaisi kasvuun tarvittavat pääomat Suomesta. On silmiinpistävää, miten tämäkin SDP:n ehdotus on päinvastainen Murron työryhmän raportissa esitetyille kasvutoimille. Murron työryhmä esitti sukupolvenvaihdoshuojennuksen laajentamista. Me tarvitsemme kotimaisia yrityksiä ja kotimaista pääomaa, jotta Suomi voi menestyä. Verottamalla ne eivät kasva. Suomi tarvitsee suomalaisia omistajia. Verojen suunnan pitäisi olla alaspäin, ei ylös, Valkonen toteaa.