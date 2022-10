Kokoomus puhuttaa Akavan puheenjohtajavaalin kulisseissa – kilpa voi ratketa muutamassa päivässä

Akavan puheenjohtajakilvan ratkaisun hetket voivat olla käsillä jo tällä viikolla, kun Suomen Lääkäriliitto ja Insinööriliitto päättävät ehdokkaastaan. Johtajakisan kulisseissa puidaan nyt ehdokkaan puoluekannan merkitystä. Simo Alastalo Demokraatti

Lääkäriliiton hallitus on koolla pohtimassa ehdokastaan huomenna torstaina ja Insinööriliitto perjantaina. Ensi viikon tiistaina ovat vuorossa Suomen Ekonomit ja keskiviikkona Akavan erityisalat. Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu tekee ratkaisunsa tiistaina 1. marraskuuta.

Jukon puheenjohtajan Maria Löfgrenin takana ovat ainakin Lakimiesliitto, Talentia, Agronomit, Aki-liitot, opetusalan OAJ ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (YKA). Tekniikan akateemisten (TEK) puheenjohtajan Jari Jokisen takana on hänen oma liittonsa, Tradenomiliitto, Upseeriliitto sekä Yksityisalojen esimiehet ja asiantuntijat (YTY).

Demokraatti soitti Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentian puheenjohtajalle Jenni Karsiolle ja kysyi voiko kisa ratketa loppuviikolla, jos Lääkärit ja Insinöörit kertovat julkisesti ketä kannattavat.

– Sosiaalisessa mediassa on ollut jonkin verran sellaista keskustelua, että yksityisen alan miesvaltaiset liitot asettuisivat Jokisen taakse ja julkisen alan naisvaltaiset liitot Löfgrenin taakse. Se on ehkä vanhanaikaista ajattelua.

– Jos lähdetään näistä ennakko-oletuksista, osa voi ajatella, että tämän viikon päätökset ovat ratkaisevia. Toki siellä on vielä äänimäärältään suurempia liittoja kuten Ekonomit, Akavan erityisalat ja Loimu, jotka tekevät päätöksensä myöhemmin.

Mitä mieltä olet siitä, että osa jäsenliitoista ei kerro ehdokastaan julkisesti?

– Talentian kanta oli tulla hetki julkisuuteen, että jäsenet näkevät ketä kannatamme. Ajattelen yleisesti, että jäsendemokratian kannalta on tärkeätä, että jäsenet tietävät oman liittonsa kannan.

– On myös käyty keskustelua siitä, että ei haluta paljastaa kortteja, että ei vaikuteta muiden liittojen päätöksentekoon liian aikaisessa vaiheessa.

AKAVAN VÄISTYVÄ puheenjohtaja Sture Fjäder on kokoomuslainen ja ehdolla ensi kevään eduskuntavaaleissa. Myös Jari Jokinen on kokoomuksen jäsen. Maria Löfgren on puolestaan sitoutumaton.

Paljonko puheenjohtajavaalissa on kyse politiikasta?

– Omalle liitolleni Talentialle on tärkeää, että tässä ei ole kyse politiikasta. Halusimme nimenomaan puoluepoliittisesti sitoutumattoman ehdokkaan. Tietojeni mukaan taustalla käydään paljon keskustelua siitä, että kokoomuslaisuudella on merkitystä. En osaa siihen itse puoluepoliittisesti sitoutumattomana sen tarkemmin kommentoida.

– Muissa keskusjärjestöissä puoluepoliittinen ulottuvuus on perinteisesti ollut näkyvämpää kuin Akavassa.

Akavan 36:lla jäsenliitolla on puheenjohtajavaalissa yhteensä 897 ääntä. Liitot saavat liittokokoukseen yhden äänen jokaista alkavaa viittäsataa henkilöjäsentä kohti.

Uusi puheenjohtaja valitaan Akavan liittokokouksessa 14. marraskuuta.