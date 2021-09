Kokoomus tylynä työllisyystoimista: ”Pisaroita meressä” – Marin joutui oikomaan käsityksiä, Saarikko tuohtui

Hallituksen esitys ensi vuoden budjetiksi valmistui sopivasti juuri syksyn ensimmäisen kyselytunnin alla. Syytöksiä tuli oppositiolta työllisyystoimien lykkäämisestä ja velan kasvattamisesta. Marja Luumi Demokraatti

Kokoomuksen kritiikkivyöryn aloitti kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen, joka varoitteli, että Suomi ei ole kestävän talouden kehityksen uralla, ja hallituksen tämänpäiväinen budjettiesitys ei tuonut siihen muutosta. Hän ihmetteli, kuinka hallitus on ottamassa lähes seitsemän miljardia lisää velkaa.

– Miten on mahdollista, kun talous kasvaa enemmän kuin vuosikausiin, tässäkin tilanteessa hallitus rikkoo omia menokehyksiään ja ottaa uutta velkaa, tänään talousvaliokunnan puheenjohtajaksi valittu kokoomusedustaja kyseli.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) jakoi huolen. Mutta hän huomautti, että tämänvuotisen budjettiesityksen alijäämä näyttää noin seitsemän miljardia pienemmältä kuin viimevuotisen esityksen.

– Suunta on oikea. Velkaantumisen taso asettuu samalle mittakaavalle kuin 2010-luvun alkupuolella, mutta se on liikaa. Siksi tärkeintä on oikea ura, jolle olemme nyt siirtyneet koronan poikkeuksellisen suuren velkaantumisen ajan jälkeen. Sillä pysytään puhumalla vain työllisyydestä, tekemällä toimia sen eteen ja varmistamalla, että yritykset haluavat palkata väkeä ja väkeä on, jotka voivat ottaa työtä vastaan.

”Pidän kyllä hallituksen talouspolitiikkaa varsin onnistuneena.”

Grahn-Laasonen jatkoi kritiikkiään siitä, että hallitus on lykännyt hänen mukaansa riihestä toiseen työllisyyspäätöksiä.

– Odotimme, että hallitus olisi päättänyt työllisyystoimista, jotka vahvistavat julkista taloutta edes sen 110 miljoonan euron edestä. Taas kerran saimme kuulla, että hallitus siirtää päätökset ensi kevääseen. Onko kukaan yllättynyt siitä, että taas lykkäätte työllisyyspäätöksiä?

Pääministeri Sanna Marin (sd.) joutui toteamaan, että Grahn-Laasonen on ymmärtänyt asian väärin.

– Hallitus on jo tehnyt kaikki rakenteelliset työllisyystoimet, joista olemme sopineet esimerkiksi hallitusohjelmassa. Nämä on jo saavutettu. Tämä 110 miljoonan kokonaisuus on tälle vielä lisäystä. Nyt teemme vielä lisää.

Pääministeri korosti, että budjettiriihessä hallitus sopi nopeavaikutteisista työllisyystoimista, joilla pyritään esimerkiksi vastaamaan siihen, että eri aloille saadaan osaavaa työvoimaa nopeasti.

– Hallitus on tehnyt, ja tulee tekemään tärkeitä työllisyyspäätöksiä. Näemme, että työllisyysaste kasvaa nopeammin mitä osasimme ennakoida, talous kasvaa ja investointeja tehdään ennätysmäärä. Pidän kyllä hallituksen talouspolitiikkaa varsin onnistuneena, Marin vastasi kritiikkiin.

”Tällaisia päätöksiä nyt teimme, olen niistä äärimmäisen tyytyväinen.”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ihmetteli, kuinka keskusta ja vihreät ”jäivät vääntämään yötä” myöten ilmastotoimista. Hän kyseli, eikö hallituksessa ole yhtään puoluetta, joka miettisi yötä myöten, miten riihessä otetaan vähemmän velkaa eikä lisätä sitä.

Hän oli myös täysin eri mieltä pääministerin kanssa työllisyydenhoidosta.

– Te ette ole tehneet todellisia työllisyystoimia. Mitä tähän mennessä olemme nähneet niitä ei ole syntynyt yhtään. Onko niin, että ette pysty riidoiltanne sopimaan? Miksi päätöksiä ei syntynyt taaskaan, kokoomuksen puheenjohtaja tivasi.

Saarikko hieman tuohtui ja kysyi, eikö kokoomus pidä työllisyystoimena opintotuen tulorajojen nostamista, yli 60-vuotiaiden työtulovähennyksen parantamista tai työperäisen maahanmuuton prosessien kuntoon laittamista.

– Tällaisia päätöksiä nyt teimme, olen niistä äärimmäisen tyytyväinen.

Orpo kuvaili toimia ”pisaroiksi meressä”. Hän kaipaili paikallista sopimista, työttömyysturvan ja sosiaaliturvan uudistamista sekä verotuksen keventämistä.

Marin kehotti kriitikoita katsomaan Suomen taloustilannetta ja näkymiä. Hän toisti hallituksen talouspolitiikan olleen varsin onnistunutta.

– Suomi on selvinnyt koronasta yhtenä pienimmistä vaurioista kärsineenä maana. Rakenteelliset toimet ovat tärkeitä, niitä me olemme tehneet, ja teemme. Mutta isossa kuvassa merkittävin teko työllisyyden eteen on ollut koronaepidemian onnistunut hoito ja siihen liittyvät päätökset. Siksi taloudellamme on nyt valoisat näkymät.