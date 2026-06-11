Politiikka
11.6.2026 13:33 ・ Päivitetty: 11.6.2026 13:33
Kokoomus valitsi Grahn-Laasoselle sijaisen
Kokoomus on nimittänyt kansanedustaja Karoliina Partasen sosiaaliturvaministeriksi.
Kokoomuksen puoluehallitus ja eduskuntaryhmä päättivät asiasta kokouksissaan torstaina. Partanen hoitaa tehtävää Sanni Grahn-Laasosen perhevapaan ajan. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuodenvaihteessa.
PARTANEN on kuopiolainen ensimmäisen kauden kansanedustaja ja varatuomari. Hänet valittiin toiselle kaudelle kokoomuksen varapuheenjohtajistoon viime viikonlopun puoluekokouksessa.
Partanen on myös Kuopion kaupunginvaltuutettu, Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja aluevaltuuston varapuheenjohtaja
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