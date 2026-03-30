Kokoomusedustaja vetoaa: Älkää haukkuko Päivi Räsäsen tuomareita

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Vestman (kok) paheksuu kollegoidensa esittämiä vihjailuja Päivi Räsäsen (kd) oikeusratkaisun tuomareiden puolueellisuudesta. Demokraatti Demokraatti

Räsänen sai viime torstaina korkeimmasta oikeudesta sakkoja kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Tuomio ei tullut hänen siteeraamistaan raamatunlauseista, vaan siitä että hän lääkärinä esitti homoseksuaaleista paikkansapitämättömiä lääketieteellisiä faktoja ja solvasi niillä ihmisiä.

Monet Räsäsen tukijat ja hallituspuolueiden poliitikot ovat syyttäneet tuomiota puolueelliseksi ja väittäneet muun muassa sen kieltävän uskonnolliset mielipiteet.

– Jotkut ratkaisua kritisoineet eivät näytä edes perehtyneen tuomioon, Vestman ihmettelee. Hän muistuttaa, että oikeus päinvastoin katsoi, että Räsäsellä oli oikeus kommentoida asioita somessa Raamattuun vedoten.

– Pidän vastuuttomina julkisia puheenvuoroja, joissa on kyseenalaistettu tuomareiden motiivit ja leimattu korkeimman oikeuden ratkaisu ideologiseksi. Tällainen tuomioistuimiin kohdistettu perusteeton poliittinen kritiikki ei kerta kaikkiaan kuulu suomalaiseen oikeusvaltioon, Vestman sanoo tiedotteessaan.

Hänen mielestään tällainen vihjaileva puhetapa on apinoitu amerikkalaisesta poliittisesta keskustelusta, eikä sillä pidä olla sijaa Suomessa.

Vestman on itse koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja kokenut lainlaatija.

TUOMIOISTUINTEN päätöksiä pitää silti hänen mielestään voida kritisoida.

Räsäs-tuomiossakin on Vestmanin mukaan tulkinnanvaraa, ja korkeimman oikeuden jäsenten siitä tekemä täpärä äänestystuloskin osoittaa, etteivät nykylain kiihottamispykälät ole riittävän selkeitä. Näitä eduskunnan pitäisi hänen mielestään täsmentää ja rajata paremmin.

Oikea osoite arvostelulle on siksi lainsäätäjä, eivät tuomarit, Vestman sanoo tiedotteessa.

Sananvapauteen sisältyy myös oikeus kertoa mielipiteensä, vaikka se loukkaisikin joitain kuulijoita. Mielipiteitään saa perustella myös uskonnollisella vakaumuksella, ja tätä oikeutta pitää Vestmanin mielestä vastedeskin varjella.

– En ole Päivi Räsäsen kanssa samaa mieltä seksuaalietiikasta. Mutten halua yhteiskuntaa, jossa esimerkiksi klassisen kristillisen seksuaalietiikan ilmaisu – jota muun muassa katolisen kirkon katekismus sisältää – olisi rikoksena rangaistavaa, Vestman muistuttaa.