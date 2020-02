Kokoomushuoli heräsi: ”Se, mitä emme tiedä, herättää epävarmuutta”

Koronaviruksen leviämiseen liittyy paljon kysymyksiä, joihin ei toistaiseksi ole vastauksia. Se, mitä emme tiedä, herättää epävarmuutta. Huoleen vastataan parhaiten tiedolla, sanoo kokoomuksen Terhi Koulumies puolueensa ryhmäpuheessa.

”Monet kansalaiset pohtivat, miten viranomaiset ovat varautuneet epidemiaan. Suomen valmiudet hoitaa koronaviruksen saaneita tiedetään hyviksi. Terveydenhuoltojärjestelmämme on maailman parhaimmistoa ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät hyvää työtä.”

Koulumiehen mukaan tietoja varautumisen käytännön toimenpiteistä on kuitenkin toistaiseksi annettu julkisuuteen niukasti.

”Monia mietityttää, miten terveydenhuolto ja muut tärkeät peruspalvelut turvataan? Miten varmistetaan esimerkiksi ikääntyneiden kansalaisten hoiva ja suojataan heitä tartunnoilta?”

Koulumies painottaa, että suomalaiset haluavat, että päättäjät puhaltavat yhteen hiileen.

”He odottavat, että me pystymme tällaisella hetkellä laittamaan poliittiset erimielisyydet sivuun ja tekemään yhteistyötä yli puoluerajojen. Meidän pitää nyt keskittyä varmistumaan siitä, että kodeissa, työpaikoilla, kouluissa ja päiväkodeissa on riittävästi tietoa ja keinoja epidemiaan varautumiseksi. Varautuminen ja turvallisuuden tunteen vahvistaminen on yhteinen tavoitteemme.”