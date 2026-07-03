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Politiikka

3.7.2026 08:28 ・ Päivitetty: 3.7.2026 08:28

Kokoomusministerit vastustavat Rydmania – ”Suomessa julkisen vallan käyttö perustuu lakiin”

LEHTIKUVA / SAARA PELTOLA
Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok) sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen perhevapaan sijaiseksi nimetty Karoliina Partanen ja oikeusministeri Leena Meri (ps) eduskunnassa 16. kesäkuuta.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) sanoo sosiaalisessa mediassa, etteivät pelisäännöt Stea-avustusten suhteen voi olla mielivaltaisia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

– Suomessa julkisen vallan käyttö perustuu lakiin. Avustuksista säädetään valtionavustuslaissa, ja lain mukaan tarkemmat ehdot annetaan valtioneuvoston asetuksella – siis hallituksen valmistelemana, Ikonen kirjoitti torstai-iltana Facebookissa.

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) on todennut, ettei kansliapäälliköiden asetusesitys antaisi aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. Hän on myös sanonut, että hänen linjaamansa kriteerit ovat ja tulevat pysymään voimassa.

IKOSEN mukaan Rydmanin sotejärjestöjen avustuksille esittämät kriteerit eivät kuitenkaan ole hallituksen valmisteleman asetuksen yläpuolella.

– Jos ilmoituksessa on ehtoja, jotka ovat ristiriidassa lain tai asetuksen kanssa, ne eivät sido, hän kirjoitti.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) allekirjoitti torstaina määräyksen, jonka mukaan avustusten asetusmuutos on esiteltävä valtioneuvostolle viimeistään 13. elokuuta.

”Poliitikot eivät päätä mitä tutkijat tutkivat”

Rydmanin aiemmin tekemät linjaukset sotejärjestöjen avustuksille eivät ole sellaisenaan kelvanneet kokoomukselle ja RKP:lle.

Rydmanin esittämien kriteerien on arvioitu sulkevan avustusten piiristä pois esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen, maahanmuuttajataustaisten ja veteraanien puolesta toimivat järjestöt, mikä on hiertänyt hallituskumppaneita.

Myös Rydmanin toiminta asiassa on ärsyttänyt erityisesti kokoomuksessa ja RKP:ssä, joiden mielestä kriteerit olisi pitänyt sopia hallituksessa.

JÄRJESTÖAVUSTUSTEN lisäksi hallituskumppaneita on hiertänyt viime aikoina Rydmanin toiminta koskien yliopistojen tutkimusrahoitusta.

Ikonen julkaisi torstaina yhdessä sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen (kok.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitien (kok.) kanssa yhteisen lausunnon, jossa he kertoivat tulevansa vaatimaan Rydmanilta perusteluja hänen sosiaalityön tutkimusrahoitusta koskevasta päätöksenteostaan.

– Poliitikot eivät päätä siitä, mitä tutkijat tutkivat. Ne ovat ihan toisenlaisia maita, joissa niin toimitaan, lausunnossa sanotaan.

Rydman kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeille vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä. Rydman perusteli päätöstään valtiontalouden tasapainottamisella.

Poikkeuksellisesti Rydman luki hyväksyttäväksi esitetyt tutkimussuunnitelmat itse läpi. Rydman on kiistänyt poliittisen ideologian ohjailleen tekemiänsä valintoja.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi perjantaina lähettäneensä Stea-avustuksia koskevan asetusmuutoksen lausuntokierrokselle. Lausuntoja voi antaa 26. heinäkuuta asti.

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