Kokoomusnaiset tylyttää Wille Rydmanin palkkakatto-päätöstä: ”Väärää ja harhaanjohtavaa”

Kokoomusnaisten mielestä soteministeri Wille Rydmanin (ps) päätös valtionapua saavien vapaaehtoisjärjestöjen palkkakatosta on väärä. Sosiaali- ja mielenterveystyötä tekevän järjestökentän varojen leikkaamista kokoomusnaiset pitävät lyhytnäköisenä.

Rydman kertoi torstaina määränneensä ministeriönsä jakamiin valtionapuihin ehdoksi työntekijöiden palkkakaton. Raja olisi 75000 euroa vuodessa, ja se tulisi voimaan ensi vuoden avustusjaossa. Rydmanin mukaan tämä pienentäisi parinsadan ”järjestöpomon” palkkoja.

Kokoomuksen naisjärjestön mielestä päätös on väärä ja populistinen avaus. Siinä on jopa piirteitä sosialismista.

– Jos valtio alkaa sanella yksityiskohtaisia ehtoja, kuten mekaanisia palkkakattoja, liikutaan vaarallisella polulla kohti valtiojohtoista yhteiskuntaa, jossa kansalaisvaikuttamisen tila kapenee, kokoomusnaisten puheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen sanoo tiedotteessa.

– On myös harhaanjohtavaa antaa ymmärtää, että järjestöjen rahankäyttö olisi valvomatonta, kansanedustaja korostaa.

MINISTERIN allergia oman hallinnonalansa kansalaisjärjestöjä kohtaan saa kokoomusnaisilta muutenkin kritiikkiä.

– Hänen kaavailemansa leikkaukset järjestökentältä ovat lyhytnäköistä politiikkaa, joka uhkaa murentaa suomalaista hyvinvointia ja tulla yhteiskunnalle kalliiksi, Pihla Keto-Huovinen tylyttää.

Suomalaiset mielenterveys-, nuoriso- ja sotejärjestöt tekevät kokoomusnaisten mukaan sellaista työtä, jota valtio ja kunnat eivät pysty hoitamaan yhtä tehokkaasti.

– Jokainen järjestön tarjoama tukitoimi, joka estää syrjäytymistä tai vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta, säästää yhteiskunnalta moninkertaisesti sen summan, joka järjestölle annetaan avustuksena. Jos järjestöiltä leikataan, lasku lankeaa myöhemmin julkiselle sektorille raskaampina ja kalliimpina palveluina. Järjestötyö on investointi, ei kuluerä, Keto-Huovinen listaa tiedotteessa.

Liian tiukka palkkakatto voisi estää myös huippuosaajien saamista järjestöjen johtoon, kokoomusnaiset muistuttavat.