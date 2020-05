Komissaari Urpilainen näkee EU:lla välittäjän roolin Kiinan ja USA:n välillä

EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen (sd.) sanoi tänään tasavallan presidentin järjestämissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa Kultaranta-keskusteluissa toivovansa, että EU voisi toimia jonkinlaisena välittäjänä USA:n ja Kiinan välillä.

Johannes Ijäs Demokraatti

Urpilainen painotti samassa yhteydessä myös nimenomaan monenkeskistä sääntöperusteista yhteistyötä, jota maailma enemmän kuin koskaan komissaarin mukaan nyt kaipaa.

Urpilainen totesi, että hän on vaikeaa nähdä, että koronakriisi itsessään muuttaisi Kiinan ja USA:n välisiä suhteita.

– Kriisi on vähän kuin röntgenlaite, että se tekee näkyväksi yhteiskuntien heikkoudet mutta myöskin ehkä kansainvälisen järjestelmän jännitteet ja heikkoudet ja vahvuudet. Kiinan ja USA:n suhde on ollut vaikea jo tätä ennen. Ehkä kriisi on vain tehnyt sen voimakkaammin näkyväksi.

Urpilaisen mukaan iso kysymys on se, miten EU asemoituu suhteessa USA:han ja Kiinaan ja kasvavaan jännitteisyyteen.

– Totta kai Yhdysvaltojen kanssa meillä on transatlanttinen perinne, yhteistyö ja yhteinen arvopohja, mutta minun on vaikea nähdä, että EU kääntäisi täysin selkäänsä myöskään Kiinaa kohtaan, hän sanoi painottaen EU:n välittäjän roolia.

Urpilaisen mukaan on vaikea nähdä myös, että jännite USA:n ja Kiinan välillä poistuisi, jos USA:n presidentti vaihtuisi.

Urpilaisen kanssa keskustelivat Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala ja Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimituksen esimies Matti Kalliokoski.

Haukkala totesi, että jos saamme loppuvuodesta koronarokotteen, palaamme todennäköisesti aika lailla tunnistettaviin asetelmiin ja maailman tuttuun suurvaltakilpailuun ehkä uusin vähän tulisimmin maustein.

Jos pandemia jatkuu pitkään, silloin se alkaa murentamaan totuttua käsitystä siitä miten maailma ja valtiot toimivat ja siinä mielessä voisi osoittautua historialliseksi käännekohdaksi. Ei kuitenkaan ole Haukkalan mukaan selvää, miten asiat muuttuisivat.

Haukkala painotti, että meillä johtopäätös on, että tarvitaan lisää yhteistyötä. Monessa paikassa se vastaus kuitenkin on, että tarvitaan lisää kilpailua. Haukkala arvioikin, että lyhyellä aikavälillä koronakriisi lisää kilpailua, vastakkainasettelua ja vaikeita kysymyksiä kaikille.