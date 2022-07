Komissio aikoo ehdottaa maakaasun vapaaehtoista säännöstelyä

Medialähteiden mukaan komissio aikoo esittää vapaaehtoista 15 prosentin leikkausta jäsenmaiden maakaasun käyttöön ensi kuun alusta alkaen. Syynä on se, että Venäjän uskotaan jatkossakin rajoittavan kaasun toimittamista.

Bloombergin kolme diplomaattilähdettä kertoo, että vapaaehtoinen säännöstely voisi muuttua pakolliseksi, jos tilanne pahenee tai vapaaehtoinen säännöstely ei ole riittävää.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti tiistain ja keskiviikkona välisenä yönä, että Venäjän energiajätti Gazprom täyttää kaikki velvoitteensa ”täysin” ja Eurooppa alkaa saada jälleen kaasua kaasuputken kautta. Saksaan johtava Nord Stream 1 -kaasuputki on ollut huoltokatkolla heinäkuun 11. päivästä lähtien.

Putin on myös sanonut, että jos pakotteisiin liittyviä kiistoja ei saada ratkaistua, kaasun tuontia rajoitetaan tiukasti. Erityisesti Saksa on ollut huolissaan siitä, vähentääkö Venäjä kaasutoimituksia kostona EU:n pakotteista, jotka Venäjälle on määrätty maan hyökättyä Ukrainaan.