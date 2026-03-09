Politiikka
9.3.2026 12:35 ・ Päivitetty: 9.3.2026 12:35
Komissio lupailee öljyn riittävän jonkun aikaa
EU:n alueelle ei synny välitöntä pulaa öljystä, kertoo Euroopan komission tiedottaja Anna-Kaisa Itkonen uutistoimisto AFP:n mukaan.
Itkonen muistuttaa, että EU:n sääntöjen mukaan kaikilla jäsenmailla on oltava kyllin suuret öljyn hätävarastot kattamaan 90 päivän kulutus.
EUROOPAN pörssit ovat tänään olleet laskussa Aasian pörssien vanavedessä. Markkinoilla on säikähdetty öljyn hinnan rajua nousua.
Öljyn hinta rikkoi aiemmin 100 dollarin rajan ja hipoi korkeimmillaan jo 120 dollarin rajaa.
