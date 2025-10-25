Koneyrittäjät Teboilin tilanteesta: Valtiovallan pitää turvata polttoainejakelun toimivuus kattavasti

Maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien yrittäjä- ja työnantajajärjestö Koneyrittäjät vaatii valtiovaltaa turvaamaan polttoainejakelun toimivuuden kattavasti Suomessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puheenjohtaja Markku Suominen puhui asiasta avatessaan järjestön liittokokouksen lauantaina Kuopiossa.

Järjestö on huolissaan erityisesti polttoöljyn jakelun kattavuudesta. Suominen sanoo STT:n puhelinhaastattelussa, että jakeluverkko on jo nyt Itä- ja Pohjois-Suomessa varsin harva ja polttoaineiden hakumatkat ovat nykyiselläänkin pitkiä. Polttoaineyhtiö Teboilin polttoöljyn jakelun keskeytyminen merkitsisi entistä pidempiä toimitus- ja tankkausmatkoja monille koneyrittäjille ja kasvattaisi siten myös kustannuksia.

- Jos asemaverkko pienenee, tulee mahdottoman pitkiä polttoaineen noutoketjuja. Voi tulla kymmenien tai jopa satojen kilometrien matka lisää, hän sanoo.

Järjestön mukaan asiakkaiden on varauduttava urakointikustannusten äkilliseen nousuun.

- Nämä äkillisesti aiheutuvat kustannukset joudutaan ottamaan palveluiden hinnoittelussa huomioon. Tämä on asiakastahojen ymmärrettävä, tiedotteessa sanotaan.

Järjestö esittää, että nykyisten Teboil-ketjun yrittäjien tulisi voida siirtyä toisten jakeluketjujen piiriin, jotta polttoaineiden jakeluverkon kattavuus voitaisiin säilyttää.

SUOMISEN mukaan bensiini- ja dieselpolttoaineiden jakeluverkko on maan itä- ja pohjoisosissa kattavampi. Ongelmaksi muodostuu työkoneissa käytettävän polttoöljyn saatavuus, sitä kun ei myydä kaikilla liikenneasemilla. Polttoöljyä käytetään esimerkiksi metsäteollisuudessa, tie- ja infrarakentamisessa sekä bioteollisuudessa hakkurien polttoaineena.

Järjestö vaatii valtiovaltaa puuttumaan asiaan, koska kyseessä on järjestön mukaan vahvasti huoltovarmuustekijä.

- Emme näe muuta toimijaa, jolla olisi asiassa vaikutusvaltaa, Suominen sanoo.

Järjestö on monien muiden tapaan asiassa mediatietojen varassa, eikä Teboililta ole Suomisen mukaan tullut järjestölle tai sen jäsenille mitään virallista tietoa. Eniten jäsenistössä huolta on aiheuttanutkin juuri epätietoisuus.

- Kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Yrityksissä on palkallisia työntekijöitä, arki pitäisi saada pyörimään ja polttoainetta pitäisi saada. Mutta jos asema onkin yhtäkkiä lappu luukulla, niin se herättää yrittäjissä huolta yritystoiminnan jatkumisen kannalta.

STT kertoi keskiviikkona, että valtion enemmistöomistama energiayhtiö Neste on keskeyttänyt polttoaineiden toimittamisen Teboilille. Perjantaina Teboil-kauppiaiden yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Mikko Raitinpää kuitenkin kertoi STT:lle, että Teboil on ollut yhteydessä yrittäjiin ja viestinyt polttoaineiden riittävän.

Koneyrittäjien mukaan Nesteen päätöksen mahdollisten vaikutusten sälyttäminen yksittäisten koneyrittäjien kontolle olisi joka tapauksessa kohtuutonta. Järjestön mukaan päätös juontaa juurensa kansainvälisistä pakotetoimista.

Yhdysvallat kertoi keskiviikkona asettavansa pakotteita venäläisille öljyjäteille Rosneftille ja Lukoilille. Viime viikolla taas Britannian hallitus kertoi asettavansa uusia Venäjä-pakotteita, jotka kohdistuvat samoihin yhtiöihin. STT ei ole saanut suoraa vahvistusta siitä, että Nesteen polttoainetoimitusten keskeytys johtuisi näistä talouspakotteista.

Nesteen viestinnästä kerrottiin STT:lle aiemmin kuluneella viikolla, että yhtiö edelleen selvittää pakotteiden vaikutusta. Neste ei ole suostunut kommentoimaan tapauksen taustoja tarkemmin vedoten siihen, ettei yhtiö kommentoi asiakassuhteisiin liittyviä asioita.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 12.35 Suomisen haastattelulla.