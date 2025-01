Kopra kaipaisi keskustelua Juutinrauman asemasta – ”Se on juridinen kysymys, joka ei ole Suomen käsissä”

Julkisessa keskustelussa on esitetty, että esimerkiksi alusten merikelpoisuutta voitaisiin arvioida jo ennen kuin ne pääsevät Itämerelle.

– Henkilökohtainen näkemykseni on, että tästä olisi hyvä keskustella ja avata tämä vaihtoehto, Kopra sanoi Demokraatille perjantaina puolustusvaliokunnan tiedotustilaisuuden jälkeen.

PORTTINA Pohjanmereltä Itämerelle toimiva Juutinrauma on määritelty Kööpenhaminen sopimuksessa (1857) kansainväliseksi merialueeksi, joten Tanskalla ei ole väylällä samanlaisia toimivaltuuksia kuin aluevesillään. Kopra on sopimuksesta tietoinen.

– Minulla on myös käsitys, että Tanska on sitoutunut sellaisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa liikenteen sulkeminen tai Juutinrauman kontrolloiminen muuten on erittäin vaikeaa ellei mahdotonta. Eli se on juridinen kysymys, joka ei ole Suomen käsissä.