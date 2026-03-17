Korkea virkamies erosi Trumpin hallinnosta – ”En voi hyvällä omallatunnolla tukea”

Yhdysvalloissa terrorisminvastaisen keskuksen johtaja Joseph Kent on eronnut vastalauseena Iranissa käytävälle sodalle. Kent kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, ettei Iran uhannut Yhdysvaltoja, vaan sotaan ryhdyttiin Israelin lobbauksen vuoksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- En voi hyvällä omallatunnolla tukea meneillään olevaa sotaa Iranissa. Iran ei aiheuttanut maallemme välitöntä vaaraa, ja on selvää, että aloitimme tämän sodan Israelin ja sen voimakkaiden amerikkalaisten liittolaisten painostuksen vuoksi, Kent kirjoittaa erokirjeessään.

KENTIN mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto ymmärsi viime kesään saakka, että Lähi-idän sodat ovat ansa, joka ehdyttää Yhdysvaltojen varallisuuden ja vie turhaan sotilaiden henkiä. Sen jälkeen hallinto saatiin Kentin mukaan voimakkaalla lobbauksella uskomaan, että Iran uhkaa Yhdysvaltoja ja että aika on nyt otollinen nopeaan voittoon sodassa.

- Se oli valhe. Samaa taktiikkaa israelilaiset käyttivät vetäessään meidät tuhoisaan Irakin sotaan, joka maksoi kansakunnallemme tuhansittain sen parhaita miehiä ja naisia, Kent jatkoi.