Korkeakouluihin 144 300 hakijaa – kovin kilpailu aloituspaikoista lääketieteessä

Kevään toisessa yhteishaussa ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haki 144 300 ihmistä, kertoi Opetushallitus tiedotteessa torstaina. Hakijoita oli noin 2 300 enemmän kuin viime vuonna. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hakijoita kiinnostivat eniten terveys- ja hyvinvointialat, kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alat sekä yhteiskunnalliset alat.

Kovin kilpailu aloituspaikoista on lääketieteessä, jossa on runsaat yhdeksän hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden. Seuraavaksi tiukinta on yhteiskunnallisilla aloilla, joissa yhtä aloituspaikkaa tavoittelee runsaat kuusi hakijaa. Vähiten hakijoita oli luonnontieteellisille ja tekniikan aloille sekä kasvatusaloille, joissa on noin kolme hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden.

Syksyllä alkavissa suomen- ja ruotsinkielisissä koulutusohjelmissa on tarjolla 51 000 aloituspaikkaa. Hieman yli puolet koulutuspaikoista on ammattikorkeakouluissa ja loput yliopistoissa.