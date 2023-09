Korkeakoulujen tiloissa telttaillaan protestina hallituksen politiikalle – ”Valtaukset ovat olleet näkyviä, mutta eivät häiritseviä”

Kymmenissä korkeakouluissa ympäri Suomea on järjestetty niin sanottuja valtauksia, joissa opiskelijat osoittavat mieltään hallituksen kaavailemia leikkauksia vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Mielenilmausten tarkoituksena ei opiskelijajärjestöjen mukaan ole hankaloittaa opiskelua tai työntekoa.

- Valtaukset ovat olleet näkyviä, mutta eivät häiritseviä, Suomen opiskelijakuntien liitto Samokin puheenjohtaja Joonas Soukkio sanoo.

Samok ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) eivät ole järjestämässä protesteja, vaan ne ovat lähteneet ruohonjuuritasolta eli opiskelijoilta. Järjestöt kuitenkin tukevat osaa mielenilmausten tavoitteista. Samok vastustaa esimerkiksi hallituksen kaavailemia indeksijäädytyksiä ja heikennyksiä asumistukeen.

- Ne osuvat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin opiskelijoihin, Soukkio sanoo.

Myös SYL tukee osaa mielenosoittajien tavoitteista.

- Kyllähän me olemme todella huolissamme siitä, mitä opiskelijoiden toimeentulon suhteen käy, SYL:n puheenjohtaja Lotta Leinonen sanoo.

SUURIMMASSA osassa Suomen korkeakouluista on nähty valtauksiksi kutsuttuja mielenilmauksia.

Niihin osallistuneiden lukumäärää on Soukkion mukaan vaikea arvioida, sillä osa opiskelijoista osallistuu valtaukseen vain hetkeksi ja osa yöpyy siellä.

- Kampuksesta riippuen osallistujia on päivittäin ollut valtauksissa kymmenestä sataan ihmiseen, Soukkio sanoo.

SYL:n Leinosen mukaan valtauksissa on järjestetty erilaista ohjelmaa, kuten puheita ja musiikkiesityksiä.

- Ainakin Oulussa oli Teekkaritorvet esiintymässä, Leinonen kertoo viitaten oululaiseen opiskelijoiden puhallinorkesteriin.

Leinosen mukaan valtauksia on järjestetty hyvässä yhteistyössä yliopistojen kanssa. Henkilöstön kanssa on puhuttu esimerkiksi sopivasta paikasta mielenilmaukselle.

- Meidän mielestämme tämä on ollut tosi hyvä esimerkki sellaisesta rauhanomaisesta kansalaisvaikuttamisesta, sanoo Leinonen.

Myös Suomen yliopistojen rehtorineuvoston Unifin puheenjohtajan ja Turun yliopiston rehtorin Jukka Kolan mukaan ratkaisuja on tehty hyvässä hengessä. On myös huolehdittu, että turvallisuusvastaavat ovat katsoneet, että paikat ovat turvallisia niin mielenosoittajille kuin muille opiskelijoille.

- Ei ole oikeastaan mitään ongelmia siitä syntynyt, sanoo Kola.

Turun yliopiston mielenosoittajien kanssa on järjestetty kaksi keskustelua, ja torstaina sellainen on taas luvassa. Aiheena on opiskelijoiden hyvinvointi.

”Ihan kuin me tekisimme jotain pahaa täällä.”

PÄÄKAUPUNKISEUDULLA toimivassa Metropolia-ammattikorkeakoulussa erimielisyyksiä yöpymisestä kampuksen tiloissa on kuitenkin syntynyt.

Ammattikorkeakoulu on rajoittanut kampuksella yöpyvien opiskelijoiden määrää vaatimalla näitä allekirjoittamaan tilankäyttösopimuksen. Maanantain ja tiistain välisenä yönä koulun tiloissa yöpyvien opiskelijoiden määrä rajoitettiin opiskelijoiden mukaan kymmeneen, ja heidät siirrettiin koulun pääaulasta erilliseen, järjestyksenvalvojan vartioimaan tilaan, mielenilmaukseen osallistuneet opiskelijat kertovat Occupy Metropolia –Instagram-tilillä.

Tiistain ja keskiviikon väliseksi yöksi korkeakoulu tarjosi uutta sopimusta. Sitä opiskelijat eivät enää allekirjoittaneet eivätkä siten lopulta yöpyneet kampuksella. Opiskelijoiden mukaan sopimus oli sisällöltään sekava ja sen velvoitteet epäselviä eivätkä Metropolian edustajat esitelleet sopimuksen kohtia heille suullisesti.

Opiskelijoiden mukaan sopimuksessa oli kohta, jonka voisi tulkita niin, että sen allekirjoittaneita voitaisiin pitää vastuussa mistä tahansa, mitä mielenilmauksen aikana tapahtuu. Opiskelijat näkevät Metropolian toimet mielenilmausta vaikeuttavaksi.

Mielenilmaukseen osallistunut opiskelijoiden ryhmä kommentoi asiaa STT:lle.

- Protesti ei ole protesti, jos siihen kirjoitetaan lupalaput.

Sopimuksen yhteydessä opiskelijoilta pyydettiin myös henkilötodistusta sekä opiskelijanumeroa.

- Erittäin epämukava olo, että meiltä kerätään kaikki tiedot. Ihan kuin me tekisimme jotain pahaa täällä.

AMMATTIKORKEAKOULUN varatoimitusjohtaja Simo Mustila sanoo, että valtaajien kanssa on käyty neuvotteluja siitä, missä nämä voivat yöpyä.

- Metropolia on Arabianrannassa Varman vuokralaisena, ja aula, jonka opiskelijat ovat vallanneet, on vuokranantajalle hallinnollisesti hankala. Lisäksi se on hätäpoistumistie. Varma on ilmoittanut, ettei aulassa voi olla yöaikaan.

Mustilan mukaan korkeakoulu on järjestänyt opiskelijoille viereisen Pop & Jazz Konservatorion tiloista vaihtoehtoisen tilan, jossa he voivat yöpyä.

- He poistuivat kokonaan tiloista eilen illalla, kun he eivät suostuneet siirtymään heille osoitettuun vaihtoehtoiseen tilaan, Mustila sanoo.

Mustilan mukaan Metropolia on aktiivisesti hakenut ratkaisua ja ehdottanut opiskelijoille tilaa, jossa nämä voisivat yöpyä.

- Olemme myös ehdottaneet, että he siirtäisivät yöpymisen Myllypuron kampukselle, joka on kokonaan ammattikorkeakoulun hallinnassa.

Emmi Tilvis, Simu Perälä / STT