Korkein oikeus kovensi vanhoja Elokapina-tuomioita

Korkein oikeus (KKO) on tuominnut vuoden 2021 Elokapina-mielenosoituksessa poliisia vastaan niskoitelleet mielenosoittajat sakkoihin. Alemmat oikeusasteet olivat jättäneet heidät rangaistuksetta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Elokuussa 2021 Tampereen keskustassa järjestetyssä mielenosoituksessa kadulla istuneet ihmiset eivät noudattaneet poliisin poistumiskäskyä, vaan heidät piti kantaa paikalta ja viedä poliisin huostaan.

Aiemmin Turun hovioikeus oli tuominnut Elokapinan jäsenet niskoittelusta poliisia vastaan, mutta jättänyt heidät rangaistuksetta. Hovioikeus katsoi rangaistuksen kohtuuttomaksi siksi, että mielenosoittajat olivat olleet vapautensa menettäneinä noin 8-9 tuntia.

Myös Pirkanmaan käräjäoikeus oli tuominnut heidät, muttei määrännyt rangaistusta. Syyttäjä valitti molemmista päätöksistä.

KKO kuitenkin katsoi, ettei sakkorangaistus ollut kohtuuton, vaikka mielenosoittajille oli aiheutunut vapaudenmenetys. Rikos ei KKO:n mukaan myöskään ollut sillä tavoin vähäinen, että se olisi antanut aihetta jättää heidät tuomitsematta rangaistukseen.

Kymmenen mielenosoittajaa tuomittiin niskoittelusta poliisia vastaan muodolliseen kymmeneen päiväsakkoon.

JOPA ELOKAPINA pitää KKO:n päätöstä ymmärrettävänä, vaikka on eri mieltä sakkojen tarpeellisuudesta. Oikeuden mukaan poliisi oli valvonut mielenosoitusta jo viitisen tuntia ennen kadun tyhjentämistä, ja tilanne oli sujunut kaikin puolin rauhallisesti.

– Ratkaisun perusteluista käy selvästi ilmi, että korkein oikeus ymmärtää hyvin mielenosoitusoikeuden merkityksen demokraattiselle yhteiskunnalle, Elokapinan väkeä edustanut juristi Tuuli Talvinko sanoo järjestön tiedotteessa.

KORKEIMMAN oikeuden jäsenistä yksi jätti asiassa eriävän mielipiteen. Hän olisi jättänyt mielenosoittajat ilman rangaistusta, koska toiminnasta ei aiheutunut yleisölle suurta vahinkoa tai vaaraa.

- Vastaajat (mielenosoittajat) ovat käyttäneet tapahtumahetkellä poliittisia perusoikeuksiaan osallistuessaan mielenosoitukseen, jonka tavoitteena on ollut herättää huomiota ympäristöarvojen puolesta. Katson, että myös vastaajien teon yleishyödyllinen ja epäitsekäs motiivi ympäristöarvojen puolustamiseksi puoltaa sitä, että heidän valitsemaansa menettelytapaa, joka sinällään täyttää niskoittelun tunnusmerkit, voidaan pitää vähäisenä, hän sanoi lausunnossaan.