Koronakorvaukset on maksettava kunnille täysimääräisesti SDP:n Nurminen vaatii – ”Kun hallitus on jotain sopinut, siitä pidetään kiinni”

Koronakorvaukset pitää maksaa kunnille täysimääräisesti, kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) vaatii. Korvauksia koskeva valtionavustusasetus on tällä hetkellä lausuntokierroksella.

Vuoden 2020 budjettiriihessä koronasta aiheutuneet kulut on luvattu korvata kokonaisuudessaan, mutta tällä hetkellä asetusluonnoksessa korvattaisiin vain 40–65 prosenttia toteutuneista kuluista.

– Julkisuudessa on käyty keskustelua, että kaikkia koronakorvauksia ei maksettaisi, mutta on päivänselvää, että kun asiasta on sovittu, niin koronasta aiheutuneet kulut tulee korvata täysimääräisesti kunnille, SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Ilmari Nurminen sanoo tiedotteessa.

Koronakorvaukset ovat valtionavustuksia kunnille, joiden tarkoituksena on korvata jäljittämisestä, testaamisesta, rokottamisesta ja hoidosta koituneita kustannuksia. Näitä kuluja kunnille on Kuntaliiton selvityksen mukaan kertynyt arviolta 1,4 miljardia euroa.

Nurminen muistuttaa, että koronakorvausten lasku vaikuttaisi erityisesti suurimpiin kaupunkeihin, joissa suurin osa tartunnoista on todettu ja koronasta aiheutuneet kulut ovat olleet suhteellisesti suurempia.

– Isot kaupungit ovat oikeutetusti vaatineet korvausten täysimääräistä toteutumista. Tampereellakin on arvioitu, että nykyisen lausuntokierroksella olevan asetusluonnoksen toteutuessa, se tarkoittaisi noin 20 miljoonan euron menetystä suhteessa todellisiin kustannuksiin. Tämä ei tietenkään käy, jatkaa myös Tampereen valtuuston puheenjohtajana toimiva Nurminen.

Hallitus käy parhaillaan neuvotteluja budjettiriihestä ja koronakustannukset ovat yksi asia, jotka ovat neuvotteluissa pöydällä.

– Korvausten täysimääräisestä maksamisesta tulee tehdä nopeasti päätös, jotta epätietoisuus kunnissa loppuu. Kun hallitus on jotain sopinut, siitä pidetään kiinni, Nurminen toteaa.